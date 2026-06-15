ウニの陸上養殖で共同研究 Mizkanと北三陸ファクトリー

Mizkan（以下ミツカン）と北三陸ファクトリー（本社・岩手県洋野町）は5月27日、養殖ウニに最適化された飼料の開発を基軸とした共同研究を開始することに合意した。

両社は、互いの経営資源、技術、知見を融合し、養殖ウニのおいしさの確立、ウニ養殖における飼料の開発、養殖ウニのブランディングについて共同で研究・検討を行うことで、ウニの陸上養殖の実証実験を進展させる狙いだ。

北三陸ファクトリーは、「北三陸から、世界の海を豊かにする」をミッションに掲げ、海洋生態系の鍵を握るウニの再生養殖を通じた環境再生に挑戦してきた。ウニの陸上養殖は、磯焼けの原因となっている実の入らないウニを海から回収し、陸上で高品質に育てるもの。ウニ自体の価値を上げながら藻場を再生し、海洋生態系の多様性回復を目指している。

ミツカンは、おいしさと健康を限りなく一致させる食品の開発などを通じ、人々の健康と食文化を支えてきた。また、創業当時からすしとのかかわりも深く、すしの文化に対し、ミツカンらしくどう貢献できるのかを模索し活動を進めている。

その中で、北三陸ファクトリーが推進するウニの陸上養殖の実証実験の機会に、ミツカンの強みであるおいしさ作りのノウハウ、食品加工技術、マーケティング力などを活用することで、すしの重要なネタの一つでもあるウニの陸上養殖事業の社会実装を推進し、「海と人の健康と、すしの文化を未来へつないでいくこと」にともにチャレンジしていけるのではないかと考え、共同研究に取り組むことになった。

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