国分寺で70年、98歳の店主が週一で英語を学びながら守る名曲喫茶『でんえん』

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・国分寺の音楽喫茶店『名曲喫茶 でんえん』です。

音楽と絵と時間が積み重なった空間でまたとないひと時を

趣きのある木製の扉を押して中に入ると、いつも店主の新井富美子さんが座っている。今年98歳。

「うちの看板娘です」とは現在店を切り盛りする娘の順子さんだ。

戦後はGHQに勤めていて、今も週一でネイティブと英語を学ぶ。お母さんに会いに来るお客さんが多いのもわかる気がするな。

お店は来年70年になるが、40年以上前にご主人を亡くされてからお母さんが続けてきた。やや落とされた照明ときれいなスタンドの光。絵画も飾られた少しレトロな空間は開店当時から変わらないという。そして美しい響きでクラシック音楽が流れる。弦楽器や木管の柔らかな音が曇りなく耳に飛び込み気持ちいい。

自家製レアチーズケーキ600円（コーヒーとのセットは1000円）、ブレンドコーヒー500円

『名曲喫茶 でんえん』（手前）自家製レアチーズケーキ 600円（コーヒーとのセットは1000円） （奥）ブレンドコーヒー 500円 昔ながらの喫茶店の佇まい。ブルーベリーソースの自家製チーズケーキと丁寧に淹れたコーヒーが人気だ

今はCDをかけることも多いが、1000枚のレコードの手書きのリストも。

学生時代から竹中直人氏が通っていたり、五木寛之の著作にも登場し、この街らしい歴史も積み重なっている。愛されるのがわかる心地よさ。穏やかに時間を楽しみたい。

『名曲喫茶 でんえん』天井の照明は、常連だった美大生の作品

国分寺『名曲喫茶 でんえん』

［店名］『名曲喫茶 でんえん』

［住所］東京都国分寺市本町2-8-7

［電話］042-321-2431

［営業時間］13時〜16時

［休日］火・水・木

［交通］JR中央線国分寺駅北口から徒歩3分

撮影／大西陽、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『名曲喫茶 でんえん』の「自家製ケーキ」「ブレンドコーヒー」がコレ！丁寧に淹れたコーヒーが人気（7枚）