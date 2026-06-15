「やっぱりめちゃくちゃいい選手だったな」交流戦首位打者に浮上　脅威の.365　日本ハム→巨人にFA移籍32歳外野手にファン注目「脅威のヒットメーカー」「リーグ戦もよろしくです」

松本剛は交流戦に入って状態を上げてきた（C）産経新聞社

巨人は交流戦最終となった6月14日の西武戦（ベルーナドーム）に0−1の完封負け。

強力西武投手陣に封じこまれたが、気を吐いたのは「2番・中堅」で先発出場した松本剛だった。

【動画】この打撃を待っていた！勝負強さ満点、松本剛のタイムリーシーン

4回無死ではアラン・ワイナンスの高めスライダーを左前にはじき返すと、8回二死で回ってきた第4打席では篠原響のチェンジアップをしっかり捉え、再び左前に運んだ。

これで交流戦打率は.365まで上昇。2位の長谷川信哉（西武）の.357、3位のフランミル・レイエス（日本ハム）の.350（14日現在）を抑えて、暫定ながら交流戦首位打者に浮上した。

交流戦に入って急激に状態を上げてきた。最近では1番・浦田俊輔、2番松本と1、2番コンビも機動力を活かしてチームを支えている。

日本ハムからオフにFA移籍。開幕当初は状態が上がらず苦しい時間も続いたが、堅実な左翼守備から段々と存在感を発揮し、交流戦で一気にかつてのヒットメーカーの雰囲気を漂わせている。