「やっぱりめちゃくちゃいい選手だったな」交流戦首位打者に浮上 脅威の.365 日本ハム→巨人にFA移籍32歳外野手にファン注目「脅威のヒットメーカー」「リーグ戦もよろしくです」
松本剛は交流戦に入って状態を上げてきた（C）産経新聞社
巨人は交流戦最終となった6月14日の西武戦（ベルーナドーム）に0−1の完封負け。
強力西武投手陣に封じこまれたが、気を吐いたのは「2番・中堅」で先発出場した松本剛だった。
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4回無死ではアラン・ワイナンスの高めスライダーを左前にはじき返すと、8回二死で回ってきた第4打席では篠原響のチェンジアップをしっかり捉え、再び左前に運んだ。
これで交流戦打率は.365まで上昇。2位の長谷川信哉（西武）の.357、3位のフランミル・レイエス（日本ハム）の.350（14日現在）を抑えて、暫定ながら交流戦首位打者に浮上した。
交流戦に入って急激に状態を上げてきた。最近では1番・浦田俊輔、2番松本と1、2番コンビも機動力を活かしてチームを支えている。
日本ハムからオフにFA移籍。開幕当初は状態が上がらず苦しい時間も続いたが、堅実な左翼守備から段々と存在感を発揮し、交流戦で一気にかつてのヒットメーカーの雰囲気を漂わせている。
2022年には首位打者のタイトルも獲得している松本に関してはファンの間からも「やっぱりめちゃくちゃいい選手だったな」「首位打者のときの勢いが戻ってきたな」「脅威のヒットメーカー」「リーグ戦もよろしくです」と、19日から再開するリーグ戦に向けても大暴れを期待する声が続々と上がっている。
チームにとっても橋上秀樹監督代行が指揮を執る交流戦はセ・リーグ各球団が苦しむ中、10勝6敗2分けと、セ・リーグでは唯一の勝ち越しとなった。順位も首位に浮上、この勢いをどのようにリーグ戦再開につなげていくかにも、注目が高まっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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