「日本ヤバすぎる！」韓国メディアも“驚愕”の劇的ドロー 「F組最強オランダと乱打戦の末に…」88分、鎌田大地が同点弾
日本の劇的ドローに韓国メディアも驚いた(C)Getty Images
サッカー日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦でオランダと対戦し、2−2で引き分けた。
【動画】中村敬斗の右足！ 小川航基のヘディング！！ オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る
格上のオランダを相手に、後半に中村敬斗と鎌田大地のゴールで大きな勝ち点1をもぎ取った日本。韓国のメディアが驚きをもって報じている。
1−2で敗北濃厚と思われた88分。右のコーナーキックから小川航基が頭で合わせ、それが鎌田にあたってゴールの中へ吸いこまれ、土壇場で同点に追いついた。
韓国メディア『Xportsnews』は「日本ヤバすぎる！失点→同点→失点→同点…F組最強オランダと乱打戦の末に2-2ドロー」と題した記事を掲載した。
同メディアは「日本がエースのクボを負傷で失いながらも、欧州の強豪でありグループ1位の有力候補であるオランダを相手に劇的な引き分けに持ち込んだ」とし、「日本にとっては、最高の条件でワールドカップのグループステージをスタートさせた形だ」と伝えた。
日本は初戦に勝ち点をつかんだ大会は、全て決勝トーナメントに進出している。劇的ゴールで価値あるドローに持ち込んだ森保ジャパンに、ライバル韓国も賛辞を贈っていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。