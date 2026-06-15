「日本ヤバすぎる！」韓国メディアも“驚愕”の劇的ドロー　「F組最強オランダと乱打戦の末に…」88分、鎌田大地が同点弾

日本の劇的ドローに韓国メディアも驚いた(C)Getty Images

サッカー日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦でオランダと対戦し、2−2で引き分けた。

【動画】中村敬斗の右足！ 小川航基のヘディング！！ オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る

格上のオランダを相手に、後半に中村敬斗と鎌田大地のゴールで大きな勝ち点1をもぎ取った日本。韓国のメディアが驚きをもって報じている。

1−2で敗北濃厚と思われた88分。右のコーナーキックから小川航基が頭で合わせ、それが鎌田にあたってゴールの中へ吸いこまれ、土壇場で同点に追いついた。



韓国メディア『Xportsnews』は「日本ヤバすぎる！失点→同点→失点→同点…F組最強オランダと乱打戦の末に2-2ドロー」と題した記事を掲載した。