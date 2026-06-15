ZB1ソン・ハンビン、“バースデーパーティー”開催！ファンと過ごした特別な時間「人生で最も幸せな誕生日」

ZEROBASEONE（ZB1）のソン・ハンビンが、ファンとともに忘れられない誕生日を過ごした。

6月13日、ソン・ハンビンはソウル・世宗大学大洋ホールで「Hanbin's Birthday Party [Who stole Hanbin's Cake?」を開催した。

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全2公演にわたって行われた今回のバースデーパーティーは、「消えた誕生日ケーキを探す探偵」というコンセプトで進行された。“ビン探偵”に変身したソン・ハンビンは、“ケーキ捜査団”となったファンと一緒に推理を繰り広げ、没入感を高めた。

（写真＝WAKEONE）

オープニングから機転の利いたトークや寸劇で会場を笑いに包んだソン・ハンビンは、ファンが事前に寄せた“ハムビン派”と“ニャンビン派”の証拠資料を一緒に確認しながらトークを展開。リアルタイム投票で会場の熱気を高めたほか、客席を回りながらファンと近い距離で交流した。

さらに、ソン・ハンビンはファンのために準備した『Our Light』のステージを披露した後、誕生日ケーキとともにサプライズイベントも実施した。ソン・ハンビンは、「皆さんのおかげで、人生で最も幸せな誕生日の一つになりました」と感謝の気持ちを伝えた。

（記事提供＝OSEN）