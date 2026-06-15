資さんうどん、人気おにぎり4種を期間限定で100円提供【資おに100円キャンペーン】

うどんチェーンの資さんうどんは、6月18日から7月1日までの期間限定で「資おに100円キャンペーン」を開催する。期間中は「白おにぎり」「明太子おにぎり」「梅かつおおにぎり」「高菜おにぎり」の4商品を税込100円で提供する。

資さんうどんは、うどんやそばと相性の良いおにぎりメニューを展開しており、定番の「白おにぎり」「明太子おにぎり」に加え、今春登場した「梅かつおおにぎり」「高菜おにぎり」もキャンペーン対象となる。

〈人気おにぎり4種をお得な価格で提供〉

キャンペーン期間中は、以下の商品を各1個税込100円で販売する。

◆白おにぎり

◆明太子おにぎり

◆梅かつおおにぎり

◆高菜おにぎり

【おにぎり４種の画像を見る】

資さんうどんでは、うどんやそばとの組み合わせのほか、「みそ汁+おにぎり」「貝汁+おにぎり」などの楽しみ方も提案している。

なお、「白おにぎり･のり付き」「明太子おにぎり･のり付き」「梅かつおおにぎり･のり付き」「高菜おにぎり･のり付き」の各商品、「かしわおにぎり」はキャンペーン対象外。また、本キャンペーンは店内飲食限定で、お持ち帰りは対象外となる。

〈販売概要〉

商品名:資おに100円キャンペーン

実施期間:2026年6月18日〜7月1日

対象店舗:資さんうどん各店

※ららぽーとTOKYO-BAY店および2026年6月19日以降にオープンする新店舗は対象外

※店内飲食限定