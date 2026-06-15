宮崎県産マンゴーを使った“SUNSHINE MANGO”フェア、クレープとソフトクリームの2品登場【gelato pique cafe】

gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ)は、宮崎県産マンゴーを使った“SUNSHINE MANGO”フェアを2026年6月18日〜7月22日に開催する。ラインアップは「宮崎県産マンゴーのクレープ」「マンゴーソフトクリーム」の2品。各店舗、各日数量限定で販売する。

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◆宮崎県産マンゴーのクレープ 税込1,290円

宮崎県産マンゴーを贅沢に使用した、夏限定のご褒美クレープ。トップには甘いマンゴーの果肉をのせ、その下には爽やかな風味が広がるココナッツ&パインジェラートを入れた。クレープの中には、コクのあるカスタードクリームと軽やかなヨーグルトホイップ、みずみずしいマンゴーとトロピカルソースを重ねている。フルーティーな甘さとさっぱりとした後味が絶妙に重なり合う味わい。

◆マンゴーソフトクリーム 税込740円

濃厚でなめらかな口どけのソフトクリームに宮崎県産マンゴーをトッピングした、季節限定のデザート。とろけるように甘くジューシーなマンゴーの爽やかな味わいが楽しめる。

【販売期間】

2026年6月18日〜7月22日

【販売店舗】

全店

※印のある店舗限定で、マンゴーソフトクリームを取り扱う。

〈gelato pique cafe〉

･渋谷ヒカリエ店 ※

･玉川郄島屋S.C.店

･表参道ヒルズ店 ※

･池袋サンシャインシティ店 ※

･ルミネ立川店 ※

･三井アウトレットパーク 幕張店 ※

･御殿場プレミアム･アウトレット店 ※

･佐野プレミアム･アウトレット ※

･神戸三田プレミアム･アウトレット店 ※

･三井アウトレットパーク 大阪門真店 ※

･松坂屋名古屋店 ※

･mozoワンダーシティ店

･三井アウトレットパーク 北陸小矢部店 ※

･金沢フォーラス店

･香林坊アトリオ店

･ソラリアプラザ店 ※

･沖縄アウトレット あしびなー店

〈gelato pique cafe creperie〉

･アトレ恵比寿店

･御殿場プレミアム･アウトレット店 ※

･三井アウトレットパーク 木更津店 ※

･三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店 ※

･ルミネ池袋店

･三井アウトレットパーク 仙台港店 ※

･酒々井プレミアム･アウトレット店 ※

･土岐プレミアム･アウトレット店 ※

･鳥栖プレミアム･アウトレット店 ※