宮崎県産マンゴーを使った“SUNSHINE MANGO”フェア、クレープとソフトクリームの2品登場【gelato pique cafe】
gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ)は、宮崎県産マンゴーを使った“SUNSHINE MANGO”フェアを2026年6月18日〜7月22日に開催する。ラインアップは「宮崎県産マンゴーのクレープ」「マンゴーソフトクリーム」の2品。各店舗、各日数量限定で販売する。
宮崎県産マンゴーを贅沢に使用した、夏限定のご褒美クレープ。トップには甘いマンゴーの果肉をのせ、その下には爽やかな風味が広がるココナッツ&パインジェラートを入れた。クレープの中には、コクのあるカスタードクリームと軽やかなヨーグルトホイップ、みずみずしいマンゴーとトロピカルソースを重ねている。フルーティーな甘さとさっぱりとした後味が絶妙に重なり合う味わい。
濃厚でなめらかな口どけのソフトクリームに宮崎県産マンゴーをトッピングした、季節限定のデザート。とろけるように甘くジューシーなマンゴーの爽やかな味わいが楽しめる。
【販売期間】
2026年6月18日〜7月22日
【販売店舗】
全店
※印のある店舗限定で、マンゴーソフトクリームを取り扱う。
〈gelato pique cafe〉
･渋谷ヒカリエ店 ※
･玉川郄島屋S.C.店
･表参道ヒルズ店 ※
･池袋サンシャインシティ店 ※
･ルミネ立川店 ※
･三井アウトレットパーク 幕張店 ※
･御殿場プレミアム･アウトレット店 ※
･佐野プレミアム･アウトレット ※
･神戸三田プレミアム･アウトレット店 ※
･三井アウトレットパーク 大阪門真店 ※
･松坂屋名古屋店 ※
･mozoワンダーシティ店
･三井アウトレットパーク 北陸小矢部店 ※
･金沢フォーラス店
･香林坊アトリオ店
･ソラリアプラザ店 ※
･沖縄アウトレット あしびなー店
〈gelato pique cafe creperie〉
･アトレ恵比寿店
･御殿場プレミアム･アウトレット店 ※
･三井アウトレットパーク 木更津店 ※
･三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店 ※
･ルミネ池袋店
･三井アウトレットパーク 仙台港店 ※
･酒々井プレミアム･アウトレット店 ※
･土岐プレミアム･アウトレット店 ※
･鳥栖プレミアム･アウトレット店 ※