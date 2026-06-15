ニューストップ > ファッション・ビューティニュース > 【推し活】推しがグループ脱退。落ち込む主人公が気づいた、まさかの… 【推し活】推しがグループ脱退。落ち込む主人公が気づいた、まさかの事実とは...！？ 【推し活】推しがグループ脱退。落ち込む主人公が気づいた、まさかの事実とは...！？ 2026年6月15日 11時0分 Ray リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全8枚) 今回、Ray WEB編集部は、推し活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公が絶句した衝撃的なニュースとは...？原案：Ray WEB編集部作画：ほや助ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【推し活】推しがグループ脱退。落ち込む主人公が気づいた、まさかの事実とは...！？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 💖推しの【熱愛スクープ】にパニック！？そして、主人公は“まさかの決意”を...！ 💖「俺ファーストで呆れる」彼氏とデート♡ のはずが、ほかのカップルを見て主人公が【ある決断】を...！？ 💖彼氏がSNSに【デートの投稿】を♡ しかし、まさかの内容に主人公はドン引き....！？ 関連情報（BiZ PAGE＋） アイラッシュ, サロン, シェアサロン, ネイル, ヘアカット, ヘアメイク, マツエク, 水着, 美容室, 美容師