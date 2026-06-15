【推し活】推しがグループ脱退。落ち込む主人公が気づいた、まさかの事実とは...！？

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今回、Ray WEB編集部は、推し活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。

主人公が絶句した衝撃的なニュースとは...？

原案：Ray WEB編集部
作画：ほや助

ライター Ray WEB編集部