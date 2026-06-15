【「アイスアイゼン」近日予約開始】 6月14日 投稿

コトブキヤはプラモデルシリーズ「無限邂逅メガロマリア」より、「アイスアイゼン」の予約受付を近日開始すると6月14日に同シリーズ公式Xアカウントにて投稿した。

「アイスアイゼン」は2月の「コトブキヤコレクション2026」などで公開されていた「メガロマリア」のアナザー。初の低身長キャラクターとして、巫女服を思わせる出立ちに札や大幣などを持っている。

作中では「赤菱サナ」のアナザーとして登場するとしており、「第64回静岡ホビーショー」での公開情報では正座もできるようだ。どんなこだわりが詰め込まれているかに期待したい。

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