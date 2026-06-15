コトブキヤ「無限邂逅メガロマリア」より「アイスアイゼン」近日予約開始
【「アイスアイゼン」近日予約開始】 6月14日 投稿
コトブキヤはプラモデルシリーズ「無限邂逅メガロマリア」より、「アイスアイゼン」の予約受付を近日開始すると6月14日に同シリーズ公式Xアカウントにて投稿した。
「アイスアイゼン」は2月の「コトブキヤコレクション2026」などで公開されていた「メガロマリア」のアナザー。初の低身長キャラクターとして、巫女服を思わせる出立ちに札や大幣などを持っている。
作中では「赤菱サナ」のアナザーとして登場するとしており、「第64回静岡ホビーショー」での公開情報では正座もできるようだ。どんなこだわりが詰め込まれているかに期待したい。
【近日ご予約開始！】- 無限邂逅メガロマリア 公式 (@MegalomariaInfo) June 14, 2026
「アイスアイゼン」#メガロマリア シリーズ“初”の低身長キャラクター「アイスアイゼン」は近日ご予約開始予定✨
詳細は受注前日のブログでご紹介します。ご期待ください！#akgarden #AKG29 pic.twitter.com/yjTaoQznBV
(C) KOTOBUKIYA