NHKの桑子真帆アナウンサー（39）が第1子を妊娠していることがわかった。現在は『クローズアップ現代』（以下、『クロ現』）に出演中だが、今夏から産休に入るとも報じられている。

【写真を見る】おそろいの8万円セレブスニーカーを履いた桑子アナ、小澤の愛車に乗り込む姿など

桑子アナは、2021年9月に俳優の小澤征悦（52）と結婚。2020年4月に「女性セブン」が熱愛をスクープしたが、当時、桑子アナの知人はふたりの接点についてこう明かしていた。

「共通の知人を介して食事をしたことがあったそうです。その知人とは、俳優の和田正人さん（46）。小澤さんと和田さんはドラマで共演していて、公私ともに仲がいい。一方で、和田さんは桑子さんとも親友なんです。

ふたりが急接近したのは2019年の春ぐらいかな。桑子さんが引っ越した先が、小澤さんの自宅の目と鼻の先だった。彼女が追いかけていったのでしょう」

結婚後の2022年3月には、同誌がペアルックで都内の繁華街を歩く2人の姿もキャッチしている。小澤は革ジャンにブラックデニムを合わせ、桑子は白のパーカーにネイビーのコートを羽織っている。2人の足元に目をやると、スニーカーはイタリアの高級ブランド「ゴールデングース」のおそろい。1足8万円前後のセレブスニーカーをカジュアルに履きこなすペアルックを見せていた。

憧れの『クロ現』キャスターに

桑子アナは2010年にNHK入局。地方支局勤務を経て、東京アナウンス室に異動。『ブラタモリ』で人気を集め、『NHKニュースおはよう日本』、『ニュースウオッチ9』、『NHK紅白歌合戦』総合司会などを歴任してきた。

現在担当する『クロ現』は、アナウンサーという職業を意識するきっかけになった番組だという。

「桑子さんは小学4年のころに、『クロ現』でキャスターを務める国谷裕子さんを見て、憧れを覚えたと語っています。2022年に番組のキャスターに就任し、今年で5年目。国谷さん以降の女性キャスターとしては最長となり、まさにNHKを代表する女性アナウンサーのひとりになりました」（NHK関係者）

『クロ現』キャスター就任から5年目。桑子アナは、これまでNHKを代表する女性アナとして第一線を走り続けてきた。

それゆえに、NHKにとっても桑子の妊娠は大きな出来事となる。近年、看板女性アナウンサーたちが相次いで出産や育児という転機を迎えているのだ。

「桑子アナと交代で『NHK紅白歌合戦』の司会を務めていた和久田麻由子アナ（37）は、出産後に『ニュース7』に復帰したものの、体調を懸念する声が視聴者から上がっていた。その後、退局して現在はセントフォースに所属していいます。

和久田、桑子に続くエースとして目された林田理沙アナ（36）も、桑子と同時期に第1子妊娠が報じられています。桑子が出産後にどのタイミングで復帰するのか、どの番組に戻るのか。早くも注目されています」（NHK関係者）

NHKのエースとして第一線を走り続けてきた彼女は、夫・征悦とともに新たなライフステージを迎えようとしている。