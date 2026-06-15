元乃木坂４６キャプテンとしてグループをけん引した梅澤美波（２７）が、オフィシャルＷＥＢサイト・オフィシャルＸアカウントを１５日、オープンした。

オフィシャルＷＥＢサイトやオフィシャルＸで出演情報や最新ニュースをはじめ、さまざまな情報を随時発信していく。梅澤の“今”をより近くで感じることができる場所として運営される。

梅澤は「かけがえのない経験を携えながら、自分はこれから何を求め、何を大切に歩んでいきたいのか。そんなことを考えながら、未来へ静かに期待を寄せる日々を過ごしていました。今の私はとてもフラットです。さまざまな世界へ目を向けながら、自分らしい表現を見つけていけたらと思っています」と見据え、「これまでたくさんの愛を向けてくださった皆さまへの感謝を胸に、これからも歩んでいきます。今後の活動も見守っていただけたらうれしいです」と呼びかけた。

さらに、オフィシャルファンクラブの開設も決定。ここでしか見ることのできないコンテンツや、ファンが楽しめる企画を準備を進めているという。

また、５月の卒業後初となる生配信の実施も決定。新たなスタートを迎えた梅澤が直接思いを届ける特別な時間となる。

詳細は後日、公式サイト・公式Ｘにて知らされる。