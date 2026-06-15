各国の企業がしのぎを削るAI開発において、これまでは半導体やデータセンターといったインフラ確保が優位性のカギでした。しかし現在、状況は大きく変化しています。今後の勝敗を分ける要因はどこにあるのでしょうか。アライアンス・バーンスタイン株式会社のシニア・インベストメント・ストラテジスト、穂谷栄一郎氏が解説します。

AI競争は「インフラ確保」から「資金調達力」へ

近年の人工知能（AI）ブームは、主に画像処理装置（GPU）などの半導体やデータセンターといった「インフラの確保」が競争の鍵となってきました。しかし現在、その構図は大きく変わりつつあります。アライアンス・バーンスタイン（AB）では、今後のAI競争の勝敗を分ける要因として、「資金調達力」がこれまで以上に重要になると考えています。

その象徴的な動きが、グーグルの親会社アルファベットによる約800億米ドル規模の資金調達計画です。非常に高い収益力と潤沢なキャッシュフローを持つ同社が、あえて外部から資本を調達するのはなぜでしょうか。ABは、これは業績の悪化ではなく、「AI投資の規模があまりにも大きく、かつ不確実性が高いため、内部資金だけでは賄いきれない」という現実を示していると見ています。

従来の設備投資を超えた「本格的な資本形成サイクル」に移行か

これまで大手テクノロジー企業は、比較的多くの資産を必要としないビジネスで高い利益率を維持してきました。しかしAIのインフラ整備は、電力や土地、冷却設備などを含む「資本集約型ビジネス」です。このため、AI投資は従来の設備投資を超えた「本格的な資本形成サイクル」に移行しつつあると考えられます。

こうした中で注目されるのが、バークシャー・ハサウェイによる出資です。同社はアルファベットに100億米ドルを投資し、長期的な視点で資本を提供しています。AI開発においてはこのような「忍耐強い資本」がますます重要になっており、短期的な収益変動に左右されにくい投資家の存在が、企業の競争力を支える要因となります。

また、資金調達の手段として株式が選ばれている点も重要です。AIインフラは長期的な資産である一方、技術革新のスピードが速く、設備の陳腐化リスクも高いという特性があります。このため、返済義務のある借入よりも、不確実性を許容できる株式の方が適していると考えられています。

技術力はもちろん、資本構造や資金調達の巧拙が将来を左右する

ABは、AIの発展段階を大きく2つに分けています。第1段階は「計算能力（GPUなど）の確保」が中心でした。一方、今後の第2段階では、「いかに効率的に資金を調達し、それを有効活用できるか」が競争の軸になります。つまり、単に設備を持つだけでなく、それを収益に結びつけるための財務戦略が問われる時代に入ったのです。

このため、投資家の視点にも変化が求められます。これまでは「希少な資産を持つ企業」が評価されましたが、今後は「資本効率の高い企業」、すなわち同じ投資でより高いリターンを生み出せる企業が評価される可能性があります。具体的には、AIによって生産性を高め、コストを下げ、持続的な収益モデルを構築できるかが重要になるということです。

さらに重要なのは「需要」です。どれほど大規模なインフラを整備しても、それを実際のサービスやビジネスとして収益化できなければ意味がありません。今後は、AIの計算能力を実際のユースケースや顧客価値に転換できる企業が、より高く評価されると考えられます。

総じて、AI市場はこれから「選別の時代」に入ると予想されます。豊富な資本がある中でも、効率的に運用できる企業とそうでない企業の差は広がっていくでしょう。技術力だけでなく、資本構造や資金調達の巧拙が、企業の将来を左右する重要な要素となります。

一般投資家にとっては、単にAI関連銘柄という理由で投資対象を選ぶのではなく、「その企業がどのように資金を調達し、どのようにリターンを生み出しているのか」という点に注目することが、今後ますます重要になるでしょう。アルファベットの動きは、AI投資の次のステージを示す重要なヒントと言えそうです。

穂谷 栄一郎

アライアンス・バーンスタイン株式会社

運用戦略部／責任投資推進室 シニア・インベストメント・ストラテジスト