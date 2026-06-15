老後資金の準備として「新NISA」が注目を集めていますが、税制面のメリットにおいて「iDeCo（個人型確定拠出年金）」の活用も見逃せません。本記事では、横山光昭氏、関口博美氏による著書『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』（小学館）より一部を抜粋・再編集して、貯蓄80万円から家計改善に成功した50代男性の事例を交えて「iDeCoの節税効果」について解説します。

「iDeCo」の税制メリットは「新NISA」を上回る

老後資金を準備するための公的な優遇制度、私的年金制度であるiDeCoの活用を忘れてはいけません。

iDeCoは、ほかの年金と同じように加入者が毎月掛け金を拠出し、自分で金融商品を選んで運用します。そのため、運用成績に応じて、将来、受け取る年金額が変わります。

運用商品には元本確保型と元本変動型があります。元本確保型は定期預金や保険積立で、元本変動型は投資信託です。現在は、自営業者や会社員、公務員、専業主婦（夫）も加入でき、ほとんどの人が65歳未満まで入れ、今後は70歳まで可能となる見込みです。

ここで紹介する理由は、年金制度だからこその税制面のメリットが、新NISAを上回るからです。ポイントは3つあります。

まずは、iDeCoで積み立てた掛け金が所得控除される点。掛け金の年間合計額は、その年の課税所得から差し引けるため、所得税や住民税が軽減されます。

次に、運用で発生した収益が非課税となる点。これは、新NISAの非課税措置と同様です。ただし、iDeCoは定期預金などの元本が保証される金融商品にも対応しているため、利息にかかる税金も非課税となります。

最後に、iDeCoで積み立てた資産を受け取るときの優遇措置です。全額を一括して受け取る場合は退職所得控除、分割で受け取る場合は公的年金等控除が受けられるため、これまた所得税が軽減されます。

ちなみに、iDeCoの月額拠出限度額は2027年1月引き落とし分から引き上げられる予定です。自営業者は上限7万5000円、会社員は企業年金の有無により異なりますが、上限6万2000円となります（図表1参照）。

［図表1］iDeCoの月額拠出限度額の引き上げ概要

年収500万円なら…毎月2万円の拠出で「年間4万8,000円」の節税効果

iDeCoによる節税効果について、具体的に試算してみましょう。たとえば、年収500万円（所得税率10％）の人が、毎月2万円の掛け金を積み立てると、1年間の所得控除額は24万円（2万円×12か月）で、所得税の軽減額は2万4000円、住民税の軽減額も同額になります。

つまり、毎月2万円の拠出なら、年間4万8000円の軽減措置が受けられます。ただし、年収が同じでも家族構成や控除の内容により所得税率は変わります。住民税は一律10％の地域がほとんどです。

節税という観点から、iDeCoは一定の所得がある人が利用するほうが、メリットは大きくなります。掛け金に限度額があるため、企業型確定拠出年金（DC）などの企業年金を導入した企業に勤めている人は、限度額に注意が必要です。

よく、「iDeCoと新NISAのどちらをやったほうがお得ですか」という質問を受けます。投資初心者で継続できるかどうか不安がある人や試しにちょっとやってみたい人、途中で換金したい人は新NISAが向いています。

一方、老後資金の確保や節税に力を入れたい人は、iDeCoでしょう。もちろん両方やっても構いません。

定年目前で貯蓄80万円…老後資金に焦る59歳男性

定年を目前に控えたJさん（59歳）は、貯蓄不足を気にしていました。退職金があるため、これまで住宅ローンの返済を優先しましたが、予想外に教育費がかさみ、ほとんど貯金ができていません。

住宅ローンはあと2年ほどで完済でき、定年後の再雇用も決まっているため、これから本格的に老後資金の準備をしたいと考えています。ご自身でいろいろ調べたうえで、退職金からどれくらい投資に回せばよいかなどの具体的な相談に来ました。

Jさん夫婦は毎月の生活費が約46万円かかっているのに対し、貯金は約80万円しかなく、生活防衛資金には到底足りません。

とはいえ、ほどなく退職金を受け取れるため、生命保険料を見直したり、洋服の購入の仕方を変えたり、使途不明金をできるだけ少なくしたりするといった支出の見直しを進めました。

60歳目前でiDeCo開始…5年間で「41万5,000円」の節税に

その結果、毎月10万円を超える余剰金が出せるようになったのです。この10万円で貯金を増やしながら、投資もします。

Jさんは現在も収入が多く、節税策に興味がありましたが、企業型の確定拠出年金の制度が会社になく、また確定給付企業年金（DB）、厚生年金基金などにも加入されていません。だとすれば、掛け金の拠出額の上限は月額2万3000円となります。

そこで、60歳目前ですが、節税目的でiDeCoを始めました。

月額2万3000円は新NISAに比べて物足りない気もしますが、年収750万円のJさんの場合、所得税と住民税を合わせた節税額は年間8万3000円。掛金の拠出期間を65歳までとすると、5年で41万5000円の節税となります。

無理ない家計改善の結果…ムダを削って黒字体質へ

●基礎データ

Jさん…59歳／会社員／退職金1800万円が見込める

妻…56歳／専業主婦 子ども…1人／独立

貯蓄額…80万円 住まい…持ち家

［図表2］Jさん世帯の家計（before-after）

Jさんの家計改善額

●保険料（▲1万5000円）……余分な保障を外した

●新聞代（▲4000円）……新聞のローカル紙の購読をやめた

●衣服・美容費（▲1万4000円）……洋服の購入頻度を減らした

●雑費（▲3万円）……ミネラルウォーターの定期購入を中止し、趣味の支出も削減

Jさんは預貯金が心許ない金額でしたが、定年まで1年足らずとなり、大きな退職金（約1800万円）が見込まれます。このため、支出を見直しながら生活防衛資金を徐々に増やし、iDeCoを活用して投資にも取り組むことにしました。

退職金を受け取った後は新NISAも併用し、本格的に資産運用を始めます。住宅ローンは再雇用で働くうちに完済でき、その分も投資に回せるため、老後資金は順調に増えていくと思われます。

運用期間が短くても、iDeCoの節税メリットは確実に受けられる

iDeCoのデメリットとして、原則60歳までお金を引き出せない点が挙げられます。しかし、半ば強制的に積立投資を続けることはムダ遣いの抑止となります。給与から天引きして貯蓄する「財形貯蓄」と同じ考え方です。

定年後から始め、運用期間が2〜3年しかなくても、節税メリットは確実に受けられます（※編集部注：定年後、たとえば62歳からiDeCoに加入し、加入上限である65歳までの3年間のみ拠出した場合でも節税効果が得られます）。

新NISAは利益が出ないと節税の恩恵にあずかれませんが、iDeCoは損失が発生しても節税効果はなくなりません。相場が一時的に悪化し、損失が出たとしても、掛け金が拠出できる期間の終了後も75歳までは受け取らなくてよいため、この間に値が戻れば損失を回避できるチャンスもあります。

まずはiDeCoを優先的に活用し、さらに投資にお金を回せるようなら、新NISAも併用して積立投資額を増やすのが理想です。

iDeCoでの運用期間が数年で終了したとしても、その資金を新NISAの口座から同じタイプの積立投資に回すという引き継ぎ方もあります。

横山 光昭／関口 博美

ファイナンシャル・プランナー

株式会社マイエフピー