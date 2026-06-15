元毎日放送アナウンサーで、今年4月からフリーで活躍する武川智美さんが6月14日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはらさんとともに、プロレス観戦に訪れたことを報告しました。



【写真】元MBSアナ、従兄弟と並んだ姿を公開！

武川さんは「従兄弟は金丸義信といって今も現役プロレスラー」と明かし、「従兄弟が新日本プロレスのプロレスラーなのに初めてプロレス観戦。しかも大阪城ホール！プロレス好きのあいはらさんに解説してもらいながら贅沢な初プロレス観戦を楽しみました♪」と投稿。新日本プロレス所属のベテランレスラー、金丸義信さんを囲んで撮影した写真を公開しました。



プロレスを初観戦した感想は「めちゃくちゃ面白い！そして…『笑い』に似てる！」とし、「流れるような様式美にも近いプロレスは『OAを具現化するとこんな感じだろうな』と、納得の試合。だからそこハプニングが生きるんでしょうけど。しかし、イケメンレスラーあり、筋肉美レスラーあり…の初生プロレスを満喫しました！」と興奮冷めやらぬ様子でした。



ネット上では「いとこだったとはびっくり」「意外です」「そうだったんですか！」「すごいキャリアの人ですよ」「かっこいい従兄弟さん」「スリーショット最高」などの反応がありました。



武川さんは今年3月末に毎日放送を退社。6月20日にはMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（15:00〜16:00）にゲスト出演します。現在のレギュラー番組は、MBSラジオの「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」（月〜金曜10:00〜12:00）の月、木曜アシスタント、「それゆけ！メッセンジャー」（毎週土曜11:30〜13:00）の月1アシスタント。