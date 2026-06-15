14日に活動を終了した女性3人組ロックバンド、SHISHAMOのドラマーで、昨年2月から体調不良のため休養していた吉川美冴貴（みさき＝31）が15日までにインスタグラムを更新。ラストライブを終えた思いをつづった。

吉川は13日・14日に行われたラストライブで復帰した笑顔の写真をアップし、「こんばんは。お久しぶりです。ドラムの吉川です。この度はご心配をおかけしました」とあらためてファンにあいさつ。「お休みしている間、だんだん大好きなドラムが思うように叩けなくなっていって、音楽まで聴けなくなって、一度はステージに立つことを完全に諦めたこともありました」と振り返りつつ、「それでも皆さんに最後にどうしてもお会いしたくてもう一度心を奮い立たせました。2日間、2人と同じステージに、そして夢にまで見た等々力のステージに立てて、皆さんにちゃんと自分の言葉でありがとうとさよならを言えて、本当に本当に嬉しかったです」とつづった。

続けて「そしてこの13年間、軽音楽部時代から遡れば16年間、振り返ると私は本当にずっと幸せでした。もちろん楽しいことばかりではなくて、大変なこともくじけそうなこともたくさんありましたが、2人との他愛無い話で涙が出るほど笑ったり、ライブで見たことない景色を皆さんが見せてくれたり、憧れのステージに立てたり、そんな一瞬一瞬が私にとってかけがえのない宝物になっていきました」と、結成前からのメンバーとの思い出を回想。「皆さんとお別れするのはとても寂しいですが、SHISHAMOの音楽はずっと残っていきます。そして一緒に作った宝物も私の中にずっと残っていきます。だからこのたくさんの宝物たちを今度は力に変えて、また明日から新しい自分を生きていきます。皆さんにとっても、SHISHAMOと過ごした時間が、SHISHAMOが残した音楽が、これからも生きる力になってくれたらとても嬉しいです」との思いを記した。

その上で「13年間本当に本当にありがとうございました！」と感謝。「SHISHAMOのおかげで私の人生はとても色鮮やかになりました！15歳の春、朝子に、そして19歳の夏、松岡に出会えて本当に良かったです。またどこかでお会いできますように！」と締めくくった。