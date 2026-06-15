フォークシンガー松山千春（70）が14日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。14年1月に64歳で亡くなった歌手やしきたかじんさんについて言及した。

松山は現在、春のコンサートツアー中。16日には大阪市内でのライブを開催する。松山は大阪に縁のある人物としてやしきさんの名前を挙げた。「もう12年前になるか。亡くなってしまったんだけどね。やしきたかじん。たかじんさんのことを思い出すわな。彼は大阪生まれで。高校の時か、べーやんと同級生で。いわゆる堀内孝雄。そして京都の大学へ行ったのかな。京都でいろいろ活動しながら大阪でテレビ番組、本当に大活躍してくれたんだけど」と切り出した。

「俺も仲よくなって。彼が札幌に一時期住んだりして。本当に純粋な人だったなって改めて感じるところですよ。番組見ても純粋な人だったろ？ 怒る時は怒る。悲しむ時は悲しむ。本当にいい人だったとつくづく思います」と語った。そしてやしきさんの代表曲「やっぱ好きやねん」を放送した。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。