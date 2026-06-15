元乃木坂46梅澤美波、WEBサイト＆公式X開設 卒業後初となる生配信も決定「自分らしい表現を見つけていけたら」【コメント】
【モデルプレス＝2026/06/15】乃木坂46を卒業した梅澤美波が6月14日、オフィシャルWEBサイト・オフィシャルX（＠teamume2026）アカウントを開設した。
【写真】27歳元乃木坂キャプテン「異次元に美しい」色白デコルテ輝く黒ドレス姿
元乃木坂46キャプテンとしてグループを牽引し、多方面で活躍を続けてきた梅澤が、新たな一歩を踏み出す。これまで支えてくれたファンへの感謝を胸に、そしてこれから先の未来に向けて、梅澤の“今”をより近くで感じることのできる場所として運営していく。出演情報や最新ニュースをはじめ、さまざまな情報を随時発信されるという。
さらに、今後はオフィシャルファンクラブの開設も決定。ここでしか見ることのできないコンテンツや、ファンが楽しむことのできる企画を準備しているという。
また、卒業後初となる生配信の実施も決定。新たなスタートを迎えた梅澤が、ファンへ直接想いを届する特別な時間となる。それぞれの詳細は後日、公式サイト・公式Xにて公開される。（modelpress編集部）
かけがえのない経験を携えながら、自分はこれから何を求め、何を大切に歩んでいきたいのか。そんなことを考えながら、未来へ静かに期待を寄せる日々を過ごしていました。今の私はとてもフラットです。さまざまな世界へ目を向けながら、自分らしい表現を見つけていけたらと思っています。これまでたくさんの愛を向けてくださった皆様への感謝を胸に、これからも歩んでいきます。今後の活動も見守っていただけたら嬉しいです。
1999年1月6日生まれ。神奈川県出身。2016年、乃木坂46の3期生として加入。グループではキャプテンを務め、力強さと誠実さを兼ね備えた存在として多くの支持を集める。ファッション誌でのモデル活動をはじめ、ドラマ・舞台・バラエティなど幅広い分野で活躍。乃木坂46卒業後は、モデル・女優として新たなキャリアをスタート。凛とした存在感と繊細な表現力を武器に、さらなる挑戦を続けている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳元乃木坂キャプテン「異次元に美しい」色白デコルテ輝く黒ドレス姿
◆梅澤美波、WEBサイト＆公式X開設
元乃木坂46キャプテンとしてグループを牽引し、多方面で活躍を続けてきた梅澤が、新たな一歩を踏み出す。これまで支えてくれたファンへの感謝を胸に、そしてこれから先の未来に向けて、梅澤の“今”をより近くで感じることのできる場所として運営していく。出演情報や最新ニュースをはじめ、さまざまな情報を随時発信されるという。
また、卒業後初となる生配信の実施も決定。新たなスタートを迎えた梅澤が、ファンへ直接想いを届する特別な時間となる。それぞれの詳細は後日、公式サイト・公式Xにて公開される。（modelpress編集部）
◆梅澤美波コメント
かけがえのない経験を携えながら、自分はこれから何を求め、何を大切に歩んでいきたいのか。そんなことを考えながら、未来へ静かに期待を寄せる日々を過ごしていました。今の私はとてもフラットです。さまざまな世界へ目を向けながら、自分らしい表現を見つけていけたらと思っています。これまでたくさんの愛を向けてくださった皆様への感謝を胸に、これからも歩んでいきます。今後の活動も見守っていただけたら嬉しいです。
◆梅澤美波プロフィール
1999年1月6日生まれ。神奈川県出身。2016年、乃木坂46の3期生として加入。グループではキャプテンを務め、力強さと誠実さを兼ね備えた存在として多くの支持を集める。ファッション誌でのモデル活動をはじめ、ドラマ・舞台・バラエティなど幅広い分野で活躍。乃木坂46卒業後は、モデル・女優として新たなキャリアをスタート。凛とした存在感と繊細な表現力を武器に、さらなる挑戦を続けている。
【Not Sponsored 記事】