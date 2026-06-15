株式会社嵐、大野智のなりすましアカウントに注意呼びかけ「所在地がSouth Asia」現在は削除済み
【モデルプレス＝2026/06/15】株式会社嵐の公式X（旧Twitter）が、6月14日に更新された。大野智のなりすましアカウントをめぐり、注意喚起をした。
【写真】ニノが公開 嵐ラストライブ後の乾杯ショット
投稿では、大野になりすましているアカウントの写真を載せ「アカウントの所在地がSouth Asiaですので明らかな『なりすまし』です」と説明。「フォロワーがかなり増えているので念のためご注意ください」と呼びかけた。なお、現在同アカウントは削除されている。
株式会社嵐は、デビュー25周年にあたる2024年にメンバー5人で設立。弁護士の四宮隆史氏が代表取締役社長を務めている。
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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◆株式会社嵐、大野智のなりすましアカウントに注意喚起
投稿では、大野になりすましているアカウントの写真を載せ「アカウントの所在地がSouth Asiaですので明らかな『なりすまし』です」と説明。「フォロワーがかなり増えているので念のためご注意ください」と呼びかけた。なお、現在同アカウントは削除されている。
◆嵐、5月31日に26年半の活動に幕
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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