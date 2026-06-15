Number_i平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太が集結 イメージキャラクター務める3ブランドの屋外広告が決定【詳細】
【モデルプレス＝2026/06/15】株式会社池田模範堂は、かゆみ・虫さされ薬の「ムヒシリーズ」イメージキャラクターにNumber_iの平野紫耀、湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」イメージキャラクターに神宮寺勇太、ひび・あかぎれ治療薬の「ヒビケアシリーズ」イメージキャラクターに岸優太をそれぞれ起用。このたび、3ブランドがコラボレーションした屋外広告を掲出する。
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平野がキャラクターを務める「ムヒシリーズ」は、青空と海をバックにした伸びやかな表情や、険しい山林の中を駆け抜ける躍動感あふれる姿を披露。虫さされによるかゆみが気になる季節においても、ムヒを持って思わず外に出かけたくなるような、爽やかで、躍動感のあるCMとビジュアルになっている。
神宮寺がキャラクターを務める「ムヒベタV液」は、ストロングランクのステロイド外用剤として、日本初※となるロールオンタイプの湿疹・皮ふ炎薬という、スマートでありながら、確かな効き目があることを、青を基調としたインスタレーションのような美しい空間で、力強く、クールに体現した。（※OTC医薬品において、「ストロング」ランクのステロイド外用剤として、ロールオン容器は日本初（2026年2月時点・自社調べ）
岸がキャラクターを務める「ヒビケアシリーズ」は、ブランドカラーである赤を基調とした印象的なビジュアルの中、手肌のトラブルに向き合う姿を表現。巨大な商品パッケージに囲まれた空間で、力強いまなざしで「あなたはどっち？」と問いかけ、つらいひびやあかぎれを解決する商品として、力強く、そしてスタイリッシュに表現した。
「ムヒシリーズ」では、平野を起用した新TVCMを、2026年5月8日より全国で放映中。2026年で3年連続「液体ムヒ」のCMに出演することになった平野。液体ムヒでは、白いTシャツにデニム、サンダルという夏らしい装いで登場。今回のCMでは、シリーズ初となる海でのロケが行われ、緑に囲まれた小道を抜けると、目の前に広がる青い海と白い雲。その海辺で夏を楽しむ少年たちを見て、自らの昔を思い出してつい微笑むという、どこかノスタルジーを感じさせる印象的なCMとなっている。一方、ムヒアルファEXのCMでは、アウトドアウェアに身を包み、森の中を全力疾走。枝や木の根を軽々と飛び越えながら力強い走りを披露し、生き生きとした躍動感あふれる姿を見せている。
【品川駅】
出演：平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太
期間：2026年6月15日（月）〜6月28日（日）※1週間
場所：JR東日本品川駅「品川フラッグ」
R品川駅では、四季折々の世界観を切り取ったグラフィックを展開。メンバーの魅力とブランドの世界観をビジュアルで表現し、通行者の目を引くダイナミックな大型フラッグとして掲出する。写真ならではの美しさと存在感で、一瞬にして世界観へと引き込む。
【大阪駅】
出演：平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太
期間：2026年6月15日（月）〜6月21日（日）※1週間
場所：JR西日本大阪駅「セントラルサウンドビジョン」
JR大阪駅では、特別編集された動画コンテンツを放映。グラフィックとは異なり、映像ならではの臨場感で、3人の表情や空気感をよりリアルに体感できる点が見どころ。さらに、各メンバーが出演するCM映像も放映し、その場ならではの特別な視聴体験を提供する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Number_iがついに集結
平野がキャラクターを務める「ムヒシリーズ」は、青空と海をバックにした伸びやかな表情や、険しい山林の中を駆け抜ける躍動感あふれる姿を披露。虫さされによるかゆみが気になる季節においても、ムヒを持って思わず外に出かけたくなるような、爽やかで、躍動感のあるCMとビジュアルになっている。
神宮寺がキャラクターを務める「ムヒベタV液」は、ストロングランクのステロイド外用剤として、日本初※となるロールオンタイプの湿疹・皮ふ炎薬という、スマートでありながら、確かな効き目があることを、青を基調としたインスタレーションのような美しい空間で、力強く、クールに体現した。（※OTC医薬品において、「ストロング」ランクのステロイド外用剤として、ロールオン容器は日本初（2026年2月時点・自社調べ）
岸がキャラクターを務める「ヒビケアシリーズ」は、ブランドカラーである赤を基調とした印象的なビジュアルの中、手肌のトラブルに向き合う姿を表現。巨大な商品パッケージに囲まれた空間で、力強いまなざしで「あなたはどっち？」と問いかけ、つらいひびやあかぎれを解決する商品として、力強く、そしてスタイリッシュに表現した。
◆平野紫耀、ムヒCMに3年連続出演
「ムヒシリーズ」では、平野を起用した新TVCMを、2026年5月8日より全国で放映中。2026年で3年連続「液体ムヒ」のCMに出演することになった平野。液体ムヒでは、白いTシャツにデニム、サンダルという夏らしい装いで登場。今回のCMでは、シリーズ初となる海でのロケが行われ、緑に囲まれた小道を抜けると、目の前に広がる青い海と白い雲。その海辺で夏を楽しむ少年たちを見て、自らの昔を思い出してつい微笑むという、どこかノスタルジーを感じさせる印象的なCMとなっている。一方、ムヒアルファEXのCMでは、アウトドアウェアに身を包み、森の中を全力疾走。枝や木の根を軽々と飛び越えながら力強い走りを披露し、生き生きとした躍動感あふれる姿を見せている。
◆3ブランドのコラボ屋外広告を掲出
【品川駅】
出演：平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太
期間：2026年6月15日（月）〜6月28日（日）※1週間
場所：JR東日本品川駅「品川フラッグ」
R品川駅では、四季折々の世界観を切り取ったグラフィックを展開。メンバーの魅力とブランドの世界観をビジュアルで表現し、通行者の目を引くダイナミックな大型フラッグとして掲出する。写真ならではの美しさと存在感で、一瞬にして世界観へと引き込む。
【大阪駅】
出演：平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太
期間：2026年6月15日（月）〜6月21日（日）※1週間
場所：JR西日本大阪駅「セントラルサウンドビジョン」
JR大阪駅では、特別編集された動画コンテンツを放映。グラフィックとは異なり、映像ならではの臨場感で、3人の表情や空気感をよりリアルに体感できる点が見どころ。さらに、各メンバーが出演するCM映像も放映し、その場ならではの特別な視聴体験を提供する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】