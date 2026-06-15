古びた血管が若返る『アボカドとマグロの美肌サラダ』はむくみもとれておすすめ！注目すべき成分は！？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

古びた血管が若返る『アボカドとマグロの美肌サラダ』はむくみもとれておすすめ！

古びた血管が若返る『アボカドとマグロの美肌サラダ』

年齢は変えられませんが、血管は食生活の改善で若返らせることができます。血管の若返りには、アボカドとマグロを食べましょう。

加齢とともに血管は老いますが、実は、年齢にかかわらず若くても血管は老化します。原因は、血液中のコレステロールや中性脂肪の増加。これらが血管内にたまって血管の壁が分厚くなると、しなやかさを失って血流が悪くなり、古くなったホースのような状態に。若々しい状態を保てないだけでなく、動脈硬化や心筋梗塞を起こしやすくなります。

まず、アボカドに豊富なビタミンEの、強力な抗酸化作用でコレステロールが血管にたまるのを防ぎ、血管を若返らせましょう。ねっとりクリーミーなアボカドは、意外にも食物繊維が豊富で、腸内環境を改善するのにももってこい。

マグロに含まれるセレンは、活性酸素や過酸化脂質を除去する酵素の成分であり、血管の老化を食い止めます。セレンは、がんを抑制する働きも期待できる注目の栄養成分。また、マグロに豊富に含まれている鉄は、メラニン色素を増やす活性酸素を消す作用があります。鉄はシミを防いで肌を白くする、美肌にも欠かせない栄養素です。

ビタミンEとセレンは、一緒に食べると抗酸化効果が高まるので、アボカドとマグロはベストパートナーなのです。アボカドのビタミンEは酸化しやすいので、食べる直前に調理するのがポイントです。

血管が老化すると肌もボロボロ？

血管の老化により血液中の活性酸素が増えると肌荒れの原因に。また、血行不良になると体のすみずみに酸素や栄養素が行き届かないため、肌ツヤが悪くなります。

むくみもとれて美肌になるサラダ

＼ビタミンE で血行改善：アボカド／

注目の成分

ビタミンE

食物繊維

＼血管の老化を防ぐセレン：マグロ／

注目の成分 セレン 鉄

ビタミンEで血行をよくし、食物繊維が腸内環境を整える！セレンで老化を防ぎ、鉄で美白ケア。

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子