【衝撃】1食500万円を要求する天才シェフ、実は「才能ゼロ」だった…！？【ザ・シェフ】

数ある料理マンガの中でも、異彩を放つ名作『ザ・シェフ』（原作：剣名舞、劇画：加藤唯史）をご存知でしょうか？

法外な報酬と引き換えに、どんな依頼人の希望も叶える孤高の天才シェフ・味沢匠（あじさわ・たくみ）の活躍を描いた本作。

今回は、その圧倒的なストーリーの魅力をご紹介します。

『ザ・シェフ』とは？

本作の主人公は、「幻の料理人」と呼ばれる天才シェフ・味沢匠。

特定の店舗を持たず、依頼人の希望に応じて最高の料理を作り上げますが、その代わりとして数百万単位の法外な報酬を要求するのが特徴です。

国家クラスのVIPを唸らせる天才的な腕前

物語はスケールの大きな依頼から始まります。

例えば、石油産出国であるパミール王国の大臣が、帝都ホテルの晩餐を食べ残して帰ってしまうというトラブルが発生。

そこで外務省関係者から白羽の矢が立ったのが味沢匠でした。

彼は大臣を満足させる晩餐を作る条件として、なんと500万円の報酬を提示します！

クールな主人公の奥底にある人間ドラマ

一見すると冷徹で金に執着しているように見える味沢ですが、彼が料理を作る背景には常に深い人間ドラマが隠されています。

単なるグルメ描写にとどまらず、料理を通じて人々の心を動かしていくストーリーが、長年愛され続ける理由です。

王道でありながら一味違う料理マンガを探している方に、ぜひおすすめしたい一作です。