明日16日(火)は晴れる所が多いですが、17日(水)以降は梅雨前線が本州付近まで北上しやすくなり、九州から関東は雨の降る日が多いでしょう。気温も湿度も高く、蒸し暑い日が増えそうです。北陸や東北は梅雨入りが近づいている一方で、沖縄はそろそろ本格的な夏を迎えるでしょう。

16日(火)〜22日(月) 九州から東北は度々雨

16日(火)は高気圧に覆われ、晴れる所が多いでしょう。ただ、17日(水)には高気圧が早くも日本の東へ移動し、梅雨前線が九州付近に北上してきます。このため18日(木)にかけては九州から関東は太平洋側を中心に雨の降る所がありそうです。





19日(金)は再び広く晴れますが、晴天は長続きしません。20日(土)以降、梅雨前線は本州付近に停滞しやすく、前線上を低気圧が次々と通過する見込みです。九州から東北の広い範囲で曇りや雨となるでしょう。沖縄は18日(木)にかけて梅雨空が続きますが、19日(金)頃からは晴れる日が多い見込みです。なお、日本気象協会が11日(木)に発表した最新の梅雨入り予想によると、北陸は6月18日頃、東北南部と東北北部は6月19日頃に梅雨入りとなる予想です。一方、沖縄の梅雨明けの平年は6月21日頃で、そろそろ本格的な夏が近づいています。

23日(火)〜28日(日) 多くの地方で梅雨空が続く

北海道は26日(金)にかけて雲が多めながらも日が差す見込みです。27日(土)と28日(日)は雨が降るでしょう。



東北から九州にかけては雲が広がりやすく、雨の降る日が多いでしょう。仙台や東京では最高気温が25℃に届かない日がありますが、名古屋や大阪は28℃前後の予想です。気温だけでなく湿度も高く、蒸し暑い日が多くなるでしょう。食品の管理など注意が必要です。



沖縄は晴天と暑さが続くでしょう。那覇の最高気温は連日のように30℃以上となりそうです。