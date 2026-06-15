俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は14日、第23話が放送され、俳優の菅田将暉（33）が4年ぶり3回目の大河出演で挑んだ稀代の軍師・竹中半兵衛の最期が描かれた。奇しくも前日6月13日（1579年・天正7年）が命日。インターネット上には「半兵衛ロス」が広がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第23話は「さらば半兵衛」。荒木村重（トータス松本）が謀反。小寺官兵衛（倉悠貴）は独断で村重の説得に向かうが、捕らわれの身となってしまう。官兵衛も裏切ったという噂が流れる中、織田信長（小栗旬）が命じたのは、寧々（浜辺美波）が長浜で預かっている官兵衛の嫡男・松寿丸（森優理斗）の処刑。ためらう羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）に、竹中半兵衛（菅田将暉）は幼い命を救う策を提案し…という展開。

寧々たちが芝居を打ち、松寿丸を匿う。ようやく半兵衛の家臣が松寿丸を捕らえた時、慶（吉岡里帆）が産気づく。無事、女児が誕生。小一郎と慶に促され、半兵衛も赤子を抱くと、涙があふれた。「さあ…さあ、分かりませぬ」――。

半兵衛は小一郎に「私の、負けでございます。あの子を抱いた手で、子を殺めることなど、できぬ」。松寿丸は美濃・菩提山城に匿うことに。織田信長（小栗旬）に“替え玉の首”を差し出した。

半兵衛「小寺官兵衛が子、松寿丸の首にござりまする」

信長「丁重に葬り、供養させよ」「損な役目を、よう引き受けてくれた」

半兵衛「いえ、むしろ得をした心持ちでござりまする。これまで戦った中で、最も手ごわき相手でござった。そして、最も面白き戦でござりました」

信長「そうか。何よりである」

半兵衛「上様、これでお別れでござりまする。天下一統のお役に立てず、申し訳ございませんでした」

信長「よい。竹中半兵衛、大儀であった」

半兵衛が「最も手ごわき相手」「最も面白き戦」と振り返ったのは、誰との勝負だったのか。

松寿丸をめぐる小一郎との知恵比べとみる以外に、SNS上には「最も面白き戦。面白トラップ満載の長浜城のことじゃなく、信長に偽りの首を差し出したことだよな」「最も手ごわき相手。小一郎のことかなと思ったけど、信長のことだったのかもしれないな。どっちの見方でも面白い」「信長と戦ってみたかったと言った半兵衛が、最期に信長を騙して大儀と言わしめた」などの声も。2022年の大河「鎌倉殿の13人」第20話「帰ってきた義経」（5月22日）、北条義時（小栗）と源義経（菅田）の“平泉の別れ”がよみがえる2人の対峙が反響を呼んだ。

次回は21日、第24話「軍師官兵衛！」が放送される。