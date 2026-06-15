13日、TOYOTA ARENA TOKYOで、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式が開催された。

【映像】サカナクション「やったー！」→笑いと拍手に包まれる瞬間

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す」をコンセプトにした音楽賞で、音楽関係者約5000人の投票によって、各賞の最優秀作品やアーティストが決まる。

全78部門の受賞結果が発表され、主要6部門では、最優秀楽曲賞にサカナクションの「怪獣」、最優秀アルバム賞にFujii Kazeの「Prema」、最優秀アーティスト賞にMrs. GREEN APPLE、最優秀ニュー・アーティスト賞にHANA、Best Global Hit From JapanにXGの「HYPNOTIZE」、そして、最優秀アジア楽曲賞にHUNTR/Xの「Golden」が選ばれた。

その中で、最多となる8部門を受賞したのが、ロックバンド・サカナクションとそのチームだ。サカナクションの山口一郎（45）は喜びを語った。

山口「僕たち、私たちがサカナクションです。素晴らしい賞を本当にありがとうございます。僕たちは、北海道からやってきた5人で結成19年目。いろいろな日本のロックバンドから影響を受け、素晴らしいミュージシャンたちと一緒にフェスやさまざまな場で、音楽をやってきた。この賞を僕たちが頂けて本当に感無量だ。やったー！」

サカナクションは、「怪獣」で最優秀楽曲賞のほか、最優秀ロック楽曲賞、最優秀アニメ楽曲賞などを受賞。さらに、ミュージックビデオやライブ音響、ライブ照明といったチームの仕事も評価され、あわせて最多8冠となった。（『ABEMA Morning』より）