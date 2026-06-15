フォークシンガー松山千春（70）が14日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に出場しているサッカー日本代表について言及した。

前段で、オランダ戦に向けて日本代表へエールを送りつつ「優勝とかいってるんだからさ、これまたびっくりだよな」と切り出した。「どこから優勝が出てくるのかっていったら、今までJリーグでやってた連中が日本代表になってっていう部分だったけど、今回は海外でプレーしてる連中がほとんど。これはやっぱり、強くなったんじゃないかって言われてるんだけど」と続けた。

「普通、お互いいろんな国でプレーしてて。そして代表として集まった時に、果たしてパス1つにしても気が合うのかっていう部分があるんだけど。サッカーに関してはお互い海外でやってると、海外のプレーの仕方が分かってきてるから。やっぱり日本だけでやってた選手たちとはちょっと違った考え方、お互いがな、できるんで。今までの日本代表とは違った試合ができるんではないかと思ってな」と語った。そして「楽しみにはしているんですけど」と補足した。

放送後の15日午前5時（日本時間）に1次リーグF組、日本対オランダが試合開始。2−2で引き分けた。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。