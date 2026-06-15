サムコ<6387.T>が続急騰し年初来高値を更新している。前週末１２日の取引終了後に、２６年７月期の単独業績予想について売上高を１０２億円から１０７億８５００万円（前期比１５．４％増）へ、営業利益を２４億６０００万円から２６億３１００万円（同１２．３％増）へ、純利益を１７億２０００万円から１９億１９００万円（同１３．１％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を６０円から７５円へ引き上げたことが好感されている。



生成ＡＩの普及拡大に伴うデータセンター向け需要の増加を背景に、先端ロジック半導体及び高性能メモリを中心に市場は拡大しており、同社へも光デバイスなどデータセンター内通信に関連するデバイスメーカーからの引き合いが引き続き堅調に推移していることが要因。また、販売価格の値引き抑制や操業度向上などにより売上高総利益率が高水準を維持していることも寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）決算は、売上高７４億１４００万円（前年同期比１８．８％増）、営業利益１８億６３００万円（同３３．７％増）、純利益１３億７６００万円（同４２．１％増）だった。



出所：MINKABU PRESS