初戦のオランダ戦が行なわれたダラス・スタジアムに多くの日本サポーターが駆け付けた。写真：金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影)

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　日本サポーターの振る舞いが、再び世界の注目を集めている。

　日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦。激闘の末、２−２のドローで勝点１を獲得した。

　白熱した一戦の終了後、話題となったのはピッチ上だけではない。スタンドでは日本サポーターがゴミ袋を手に、座席周辺の清掃活動を実施。その光景は、これまでも数々の国際大会で見られ、世界から称賛されてきた“恒例行事”だ。

　今回、その姿に注目したのはFIFA（国際サッカー連盟）だった。公式Xで「日本のファンが試合のたびにスタジアムを掃除する理由。リスペクトだ」と題した動画を公開。ゴミ拾いをするサポーターの様子に加え、その理由を語るインタビューも紹介した。
 
　動画内で女性サポーターは、こう語っている。

「私たちにはそういう文化がありますが、それはすべてのものに対する敬意、選手やサポーター、そしてスタジアムに対する敬意のようなものです。ここにいることを光栄に思っているので、迷惑をかけたり、場を乱したりしてそのままにしておくことはしたくありません。だから、そういう理由でやっていると思います」

　日本サポーターの行動にSNS上では、「この光景を見るたびに日本に行きたくなるよ」「世界は日本から学ぶべきだ」「美しい行動」「感心せざるを得ない」「世界の模範だ」「愛してるわ日本」「だから日本が大好きなんだ」といった称賛の声が相次いでいる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】「リスペクトだ」FIFAが特集！ 世界から絶賛された日本サポーターのゴミ拾い