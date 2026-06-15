「世界は日本から学ぶべきだ」FIFA公式も大注目！ 日本サポの“試合後の光景”に世界感動「美しい行動」「だから大好きなんだ」【W杯】
日本サポーターの振る舞いが、再び世界の注目を集めている。
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦。激闘の末、２−２のドローで勝点１を獲得した。
白熱した一戦の終了後、話題となったのはピッチ上だけではない。スタンドでは日本サポーターがゴミ袋を手に、座席周辺の清掃活動を実施。その光景は、これまでも数々の国際大会で見られ、世界から称賛されてきた“恒例行事”だ。
今回、その姿に注目したのはFIFA（国際サッカー連盟）だった。公式Xで「日本のファンが試合のたびにスタジアムを掃除する理由。リスペクトだ」と題した動画を公開。ゴミ拾いをするサポーターの様子に加え、その理由を語るインタビューも紹介した。
動画内で女性サポーターは、こう語っている。
「私たちにはそういう文化がありますが、それはすべてのものに対する敬意、選手やサポーター、そしてスタジアムに対する敬意のようなものです。ここにいることを光栄に思っているので、迷惑をかけたり、場を乱したりしてそのままにしておくことはしたくありません。だから、そういう理由でやっていると思います」
日本サポーターの行動にSNS上では、「この光景を見るたびに日本に行きたくなるよ」「世界は日本から学ぶべきだ」「美しい行動」「感心せざるを得ない」「世界の模範だ」「愛してるわ日本」「だから日本が大好きなんだ」といった称賛の声が相次いでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「リスペクトだ」FIFAが特集！ 世界から絶賛された日本サポーターのゴミ拾い
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦。激闘の末、２−２のドローで勝点１を獲得した。
白熱した一戦の終了後、話題となったのはピッチ上だけではない。スタンドでは日本サポーターがゴミ袋を手に、座席周辺の清掃活動を実施。その光景は、これまでも数々の国際大会で見られ、世界から称賛されてきた“恒例行事”だ。
動画内で女性サポーターは、こう語っている。
「私たちにはそういう文化がありますが、それはすべてのものに対する敬意、選手やサポーター、そしてスタジアムに対する敬意のようなものです。ここにいることを光栄に思っているので、迷惑をかけたり、場を乱したりしてそのままにしておくことはしたくありません。だから、そういう理由でやっていると思います」
日本サポーターの行動にSNS上では、「この光景を見るたびに日本に行きたくなるよ」「世界は日本から学ぶべきだ」「美しい行動」「感心せざるを得ない」「世界の模範だ」「愛してるわ日本」「だから日本が大好きなんだ」といった称賛の声が相次いでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「リスペクトだ」FIFAが特集！ 世界から絶賛された日本サポーターのゴミ拾い