ILLIT初のライブツアー日本公演スタート！日本2ndシングル「I Got Your Back」リリース決定

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ILLIT（アイリット）初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE ‘PRESS START♡’in JAPAN』が、6月13日・14日の愛知公演を皮切りに開幕した。13日の初日公演では、日本2ndシングル「I Got Your Back」のリリースをサプライズ発表。7月26日に音源配信、7月29日にCDリリースが決定した。

■「最初のスタートボタンをしっかり押せた」（ILLIT）

ILLITは、愛知県芸術劇場大ホールで、初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE ‘PRESS START♡’in JAPAN』（以下『PRESS START』）のスタートを切った。全公演の一般指定席が完売したことを受け、注釈付き指定席・立見席・機材開放席なども追加販売されているが、愛知公演では追加オープン席もすべてソールドアウト。彼女たちの日本での圧倒的な人気を証明する好調な滑り出しとなった。

ライブは約120分間にわたり、これまで日本と韓国でリリースされた作品のタイトル曲を中心に、ILLITならではの魅力満載の音楽世界を展開。特に、現在グローバルチャートを席巻している4thミニアルバムのタイトル曲「It’s Me」や、2026年にデジタルリリースされ話題を呼んだ日本オリジナル曲「Sunday Morning」「Bubee」を日本で初披露し、会場からは割れんばかりの歓声が上がった。

『PRESS START』愛知公演を終えて、メンバーは「ILLITの初の日本ライブツアーのスタートを一緒に迎えてくださって、 本当にありがとうございます。GLLIT（ファンダム名）の皆さんのおかげで、 日本ツアーの最初のスタートボタンをしっかり押せました。私たちの物語は続いていくので、 これからも一緒にいてくださったらうれしいです！」と感謝の想いを伝えた。

6月13日の初日公演で日本2ndシングルのリリースが発表されると、SNSでは早くも「ILLITの新曲が待ち遠しい」「次はどんな姿が観られるのか楽しみだ」といったファンからの反響が相次いだ。

■ILLITのリアルな心情や物語を伝える「I Got Your Back」

今回詳細が明かされた日本2ndシングル 「I Got Your Back」は、悩みながらも成長を続ける少女たちのストーリーを描いた作品で、ILLITのリアルな心情や物語を伝える。2026年1月にデジタル配信リリースされ、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』のオープニングテーマを務めた「Sunday Morning」を含む全3曲が収録される予定。

さらにCDパッケージでは、日本のストリートファッションを世界に発信した伝説的な雑誌『FRUiTS』とのコラボレーションバージョンも用意される。彼女たちならではの感性と美学を示す「ILLITコア」とどのようなシナジーが生まれるのか、早くも注目が集まっている。

ILLITは、今後も積極的な日本活動を展開。『PRESS START』は愛知を皮切りに、7月にかけて大阪・福岡・兵庫・東京の5都市11公演を巡る。さらに、8月4日には『めざましライブILLIT×CUTIE STREET in めざましWANGANフェス』、8月9日には『LuckyFes’26』など大型フェスへの出演も決まっており、この夏、ILLITが巻き起こすさらなる旋風に期待が高まる。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■リリース情報

2026.07.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I Got Your Back」

2026.07.29 ON SALE

SINGLE 「I Got Your Back」

■関連リンク

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/