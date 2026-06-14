タレント明石家さんまが13日放送のMBSラジオ『ヤングタウン土曜日』（土曜22時）に出演。9日に肺炎のため86歳で死去した女優中村玉緒さんを偲んだ。さんまは生前の玉緒さんとの思い出を振り返りながら、「お母さん、どうもありがとうございました。感謝しかありません」と別れの言葉を口にした。

『からくりTV』での共演振り返る

【画像】６月13日放送のMBSラジオ『ヤングタウン土曜日』

冒頭から「暗い話なるかもしれませんけど」と前置きしたさんまは、玉緒さんと長く共演してきた経緯に触れた。TBS『明石家多国籍軍』や『さんまのSUPERからくりTV』での共演を振り返り、「俺とはもう長くバラエティー、『からくりTV』っていう番組を一緒にやらせていただいて」と語った。

玉緒さんについては、以前から施設に入っていたこともあり、「だいぶ前から施設の方にいらっしゃったので、何年か前からつもりはできてた」と話した。訃報を受けた際も、娘から連絡を受けて「『あ、そうですか』という感じで。心にぽかんと穴が開いた感じになった」と率直な心境を明かした。

「ロケに行ったら、とんでもないアクシデントが自然と起こる」

さらに、玉緒さんは「迷惑がかかるから」として携帯電話を持っておらず、さんまは親族を通じて様子を知る形を取っていたという。「玉緒さん、今どうしてる？」と情報をもらうだけだったとし、「会いに行ったら、俺に会っても分からなかったらどうしようとか。ちょっと他の人にお会いになっても、すごい世話になった人でも思い出せなかったらしいんで。この1年ね。これ、行くのは逆に悪いのと、弱ってる玉緒さんを見るのもイヤやし」と、あえて面会を控えていた理由も打ち明けた。

さんまは玉緒さんへの感謝を何度も口にした。「お母さんには散々お世話になって。本当に頑張ってくれて」と振り返り、共演の中で印象に残る人物としてタレント内山信二と玉緒さんの名前を挙げたうえで、「笑いの神が住み着いた。ロケに行ったら、とんでもないアクシデントが自然と起こる」と玉緒さんの“天然キャラ”をしのんだ。そして最後に「本当にお母さん、どうもありがとうございました。もう感謝しかありません」と語り、長年の共演者に静かに別れを告げた。