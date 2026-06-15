chilldspot、新曲「ドラマ」が小池栄子主演ドラマ『さよならノワール』主題歌！

chilldspotの新曲「ドラマ」が、7月7日(火)21:00スタートするフジテレビ系7月期新火曜ドラマ『さよならノワール』の主題歌に決定した。

chilldspotがフジテレビ系連続ドラマの主題歌を担当するのは、今回が初となる。

『さよならノワール』は、池袋を舞台に、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室に所属する元“マル暴”刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族に寄り添い、再び人生の歩みを進めることができるよう支援していく警察ヒューマンドラマ。

元“マル暴”刑事役の小池栄子と心理学者役の北香那によるバディをはじめ、岡山天音、戸田恵子、渡部篤郎ら実力派キャスト陣の出演も決定している。

主題歌に決定した「ドラマ」は、本作の物語をイメージして書き下ろされたミディアムバラード。傷や孤独を抱えながらも、受け取った光を頼りに、それでも歩みを止めない姿を描いた楽曲となっている。

心に残る痛みや揺れ動く感情を繊細にすくい上げながら、「それでも私はここにいる」という切実な想いを、Vo/Gt.比喩根の情感あふれる歌声と、厚みのあるサウンドで表現している。

■chilldspot 比喩根（Vo/Gt）コメント

”チルズポットで初めてのドラマ書き下ろし曲『ドラマ』。

脚本をいただいて読んで、“現実は必ずハッピーエンドとは限らない、そんな中でも必死に前を向いて生きていく人々に寄り添う物語”だと思い、制作に臨みました。

切実な歌詞を支えるような厚みのあるサウンドの中に、歪みのかかったギターが混ざって、一人の人の複雑な感情や叫びを曲で表現できたと思います。

感情の揺らぎや自分が今どんな状況なのか分からなくなった時、この曲に身を委ねて聴いて欲しいと思います。

『さよならノワール』という素敵なドラマを通してこの曲が深く広く伝わりますように。”

■ドラマ情報

『さよならノワール』

2026年7月7日(火)スタート