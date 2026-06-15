SUPER☆GiRLS、新曲「Sunset Kiss」MV公開！ 約7年ぶりタイ撮影

SUPER☆GiRLSの新曲「Sunset Kiss」のMusic Videoが公開された。

「Sunset Kiss」は約2年ぶりとなる、ファン待望32枚目のシングル表題曲。

【MV】SUPER☆GiRLS ( スパガ )「Sunset Kiss」Music Video

ひと夏の恋の記憶を情景豊かに綴りながら、爽やかな夏感の中に、どこか胸を締めつけるような切なさを感じさせる、SUPER☆GiRLSの新たな魅力が詰まった楽曲だ。

公開された「Sunset Kiss」Music Videoは、2019年リリースされた「ナツカレ★バケーション」以来、約7年ぶりとなるタイでの撮影を敢行。パタヤを中心に、鮮やかなブルーが映えるビーチや、南国ならではの開放感あふれるロケーションで撮影され、SUPER☆GiRLSらしい爽やかでキラキラとした夏の魅力が詰め込まれている。

また、「ナツカレ★バケーション」と同じ撮影地であるラヨーンでも撮影、当時グループに入りたての若手メンバーとしてタイを訪れた坂林佳奈と門林有羽が、今回はグループを引っ張る先輩メンバーとして同じ地を訪れた。

時を経て成長したメンバーの姿と、変わらず輝き続ける“夏のスパガ”が重なり合う、エモーショナルな映像となっている。

■坂林佳奈 コメント

”SUPER☆GiRLS 32枚目のシングル「Sunset Kiss」のミュージックビデオが公開されました！

タイの海は南国の空気が漂っていて、透き通っていて本当に綺麗でした！

私たち #夏スパガ が、このミュージックビデオを通して皆さんの夏をさらに彩らせていただきます！

見どころは、メンバー同士が触れ合う距離感の近いショットや、時折見せる大人な表情です。様々なロケーションで撮影していただいたのですが、実は以前「ナツカレ★バケーション」を撮影した場所と同じロケーションで、夕日を背に踊ってきました！

現体制の8人でも、エモーショナルな時間をお届けします。

皆さんにとっての「楽しくて、切なくて、忘れられない夏」が、このMVにもぎゅっと詰まっていると感じていただけたら嬉しいです！”

■門林有羽 コメント

”今年のスパガの夏曲「Sunset Kiss」のミュージックビデオが公開されました！

今回は、2019年にリリースした夏曲「ナツカレ★バケーション」以来、久しぶりにタイで撮影をしてきました！

当時と同じビーチ、同じロケーションで撮影したシーンもあり、昔から応援してくださっているファンの皆さんには、きっとエモーショナルに感じていただけるはずです！

メンバーそれぞれの魅力が詰まった個人ショットはもちろん、メンバー同士の距離の近さや、仲の良さが伝わる“わちゃわちゃしたシーン”にもぜひ注目してください。

どの瞬間を切り取っても推しメンにときめいていただける仕上がりですし、初めてスパガを知る方にも、今の私たちの個性や魅力がまっすぐ伝わる映像になっています！

そしてこのミュージックビデオは、卒業を控える坂林佳奈ちゃんと田中想ちゃんを含めた、現体制8人で作り上げた思い出がたっぷり詰まった大切な作品です。

ぜひたくさん観て、お気に入りのシーンや感想を「 #スパガ #サンキス 」を付けてポストしていただけたら嬉しいです！

私たちにとって大切なこの作品が、皆さんにとってもこの夏の最高の思い出として、深く心に残りますように。”

■田中想 コメント

”ついに「Sunset Kiss」のMusic Videoが公開されました！

佳奈ちゃんと私の卒業シングルということもあって、2人にフォーカスしていただいたシーンはもちろん、タイトルの“Kiss”にちなんだ、普段は見られないメンバー同士のドキドキするような距離感にも注目してほしいです！

タイでの撮影は終始本当に楽しくて、メンバーの自然な笑顔や表情がたくさん詰まっています。そのハッピーな空気感も含めて、今のSUPER☆GiRLSの輝きをそのまま形に残せた、最高のミュージックビデオになったんじゃないかなって思います！

卒業を迎えるこのタイミングで、こんなにも素敵な楽曲に出会えて、リリースできたことを心から嬉しく思います。

これまで一緒に歩んでくれたファンの皆さんとの思い出や想いがたくさん詰まった楽曲だからこそ、私たちが卒業した後も、誰かの大切な1曲としてずっと愛され続けたら嬉しいです！

たくさん観て、たくさん愛してください！”

■リリース情報

SUPER☆GiRLS

32nd Single「Sunset Kiss」

2026年7月1日(水)リリース



■ツアー情報

SUPER☆GiRLS 結成16周年ライブツアー

【2026年】

6月28日(日) [大阪] Yogibo META VALLEY

・1部（開場 12:30 / 開演 13:00）：

SUPER☆GiRLS 16th Anniversary LIVE～カラフルサマー☆君と作る夏スパガ～

・2部（開場 17:00 / 開演 17:30）：

☆HAPPY MEMORIAL OSAKA☆～卒業まであと少しほんまによろしく～『熱量の大阪おおきに』

7月4日(土) [愛知] NAGOYA JAMMIN’

・1部（開場 12:30 / 開演 13:00）

SUPER☆GiRLS 16th Anniversary LIVE～カラフルサマー☆君と作る夏スパガ～

・2部（開場 17:00 / 開演 17:30）

☆HAPPY MEMORIAL NAGOYA☆～卒業までもうちょいだがね～『真心の名古屋どえりゃ～ありがとう』

7月12日(日) [東京] 品川インターシティホール

・1部（開場 13:00 / 開演 13:30）

SUPER☆GiRLS 16th Anniversary LIVE～カラフルサマー☆君と作る夏スパガ～

・2部（開場 17:30 / 開演 18:00）

坂林佳奈 田中想 卒業セレモニー ☆HAPPY END STAGE☆