明治が、特別な楽しい時間や思い出を生んできた日本の“ハレの日”（季節の催事）をお菓子で盛り上げ・アップデートする「NEW OKASHI PROJECT」の旗振り役として、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERを「明治おかし大使」に引き続き起用し、３年目の活動を開始する。

この夏の企画テーマは“チョコかき氷”。最高気温40℃以上の日の名称が「酷暑日」に決定されるなど、今年も厳しい暑さが予想される中、明治のチョコレートを使った“チョコかき氷”を通じて、暑い夏を楽しく、おいしく涼める時間をお届けする。

公開したWebCM「meiji♡FRUITS ZIPPER～チョコかき氷はじめました～」では、チェック柄のメンバーカラーの和装に身を包んだFRUITS ZIPPERのメンバーが、かき氷屋の看板娘として登場する。「チョコかき氷、はじめました。」と視聴者に呼びかけ、「チョコっとおいしく涼みましょ」というメッセージとともに、明治のお菓子をトッピングしたチョコかき氷やバナナチョコを幸せそうに楽しむ様子を描いている。さらにSNSでは、かき氷屋を訪れた視聴者をFRUITS ZIPPERのメンバーそれぞれがお出迎えし、おすすめのチョコかき氷を紹介する縦型ショート動画を、約2カ月間にわたり全14本順次公開する。

さらに、今年は、お菓子で楽しい時間を提供する明治と、世の中に新たな「アソビ」を生み出すASOBISYSTEMが共鳴し、新たなコラボレーションが決定！東京・大阪・福岡で展開する「CARBON COFFEE」(運営:ASOBISYSTEM)にて、FRUITS ZIPPERも監修に関わった期間限定コラボメニューを、2026年7月13日（月）から8月16日（日）まで、東京・大阪・福岡の3店舗で販売する。また、期間中は、WebCMの世界観と連動した店内装飾や、オリジナルステッカーのプレゼントも実施。明治のお菓子とFRUITS ZIPPERの魅力が詰まった、ここでしか楽しめない特別なカフェ体験をお届けする。

「NEW OKASHI PROJECT」の情報はチョコレート大作戦Xアカウント（@chocodaisakusen）などでも発信していく。今後の活動にも期待だ。

メンバーカラーの和装姿のFRUITS ZIPPERがかき氷屋の看板娘に！WebCM公開！

【動画】meiji♡FRUITS ZIPPER～チョコかき氷、はじめました！～ ＜全員ver.＞

夏の訪れを感じさせる蝉の鳴き声とともに「チョコかき氷はじめました」と書かれたのれんが登場。チェック柄のメンバーカラーの和装に身を包んだFRUITS ZIPPERの「チョコかき氷はじめました」という声に合わせて、のれんが開く。続いて、真中がミルクチョコレートを片手に「皆さ～ん！夏、楽しんでますか～！？」と呼びかける。縁側には、明治のお菓子やチョコかき氷、バナナチョコを手にした和装姿のメンバー7人が、かき氷屋の看板娘として勢揃い。「私たちとチョ～サイコーに楽しもう～～！明治のチョコでチョコかき氷いかがですか？」と語りかける。そして、「チョコっとおいしく涼みましょ」というナレーションに合わせて、明治のお菓子をトッピングしたさまざまなチョコかき氷やバナナチョコが登場。最後は、メンバーそれぞれがチョコかき氷やバナナチョコを味わい、幸せそうな表情を浮かべる様子が映し出される。

看板娘のFRUITS ZIPPERがかき氷屋でお出迎え！ SNSで縦型ショート動画を順次公開！

SNSでは、かき氷屋の看板娘であるFRUITS ZIPPERのメンバーが、のれんをくぐった視聴者を出迎え、それぞれオススメのチョコかき氷を紹介する縦型ショート動画を、約2カ月間にわたり順次14本公開する。今回のWebCM公開に伴い、１本目として真中が登場する縦型ショート動画を公開する。

動画は、のれんをくぐると真中さんが「お、いらっしゃい！」と手を振りながら、チョコかき氷を片手に出迎えるシーンからスタート。「暑い夏こそ元気だしていかないと！明治のチョコで、チョコかき氷いかがですか？」と、元気いっぱいに接客する。続いて、「私のオススメは、スカイブルーベリーチョコかき氷！ホワイトチョコにヨーグルトが混ざってて、さっぱり美味しいの！」と、オススメのチョコかき氷とおいしさのポイントを紹介。最後は、スカイブルーベリーチョコかき氷を頬張った真中が「うまぁ～」としみじみ味わい、幸せそうな表情を浮かべる。