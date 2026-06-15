中国のスポーツメディア・直播吧は15日、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会でアジアの出場チームがいまだ無敗を守っていると伝えた。

記事は、同日に行われたグループF第1戦で日本がオランダと2-2で引き分けたことを紹介。「われわれ（アジア）のいくつか（の国）は強すぎる。アジアのチームはいまだ無敗を保っている」と伝えた。

これまでグループAでは韓国がチェコに2-1で勝利、グループBではカタールがスイスと1-1のドロー、グループDではオーストラリアがトルコに2-0で勝利、そしてグループFでは日本がオランダとドローとなっている。

中国のメディアでは日本対オランダの試合前、アジアのチームがまだ無敗であったことから「日本にプレッシャーがかかっている」との報道が出ていたが、日本代表が結果でそれに応えた形だ。

中国のネットユーザーからは「アジア強い！」「日本のことがうらやましくて悔しい」「日本は主力3選手が不在なのにオランダと引き分け、本当にすごい」「日本や韓国が私たちに教えてくれている。これがサッカーだと」「カタールがスイスと引き分けたのは驚いたけど、ほかは意外じゃなかった」「欧州の16枠は多すぎ。アジアは8．5枠しかないのによくやってる」といったコメントが寄せられた。

また、直播吧が「われわれ」と表現したことについて、「何が『われわれ』なんだよ」「よく『われわれ』とか言えるな」「その表現、恥ずかしくないの？」「アジアのチームの健闘とわれわれ（中国）に何の関係があるんだ？」「また『われわれ』なんて言い出したぞ。よくそこまで自分に箔を付けられるな」といった批判的な声が上がった。

さらに、「これ（アジアのチームの活躍に乗っかること）が中国の必勝法」「中国代表は無敗を維持している（なぜなら出場していないから）」「アジアの全チームが進歩している。われわれを除いて」などと自国代表への厳しい声も上がっている。（翻訳・編集/北田）