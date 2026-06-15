◇プロ野球セ･パ交流戦 西武1ー0巨人（6月14日、ベルーナドーム）

交流戦で8つの盗塁を成功させた巨人の浦田俊輔選手。交流戦最終戦を終え、「いい盗塁もあったんですけど・・・」と振り返りました。

「いい盗塁もあったんですけど、きょうみたいなけん制アウトだったり、アウトになったらダメなところでアウトになる盗塁が何個かあったので、反省の方が大きいですね」

この日は0-1で迎えた8回1アウトの場面で、ピッチャーのグラブをはじく内野安打で出塁。同点なるかというチャンスを作りますが、西武の篠原響投手のけん制でタッチアウトに。反撃の芽を摘まれた形となりました。失敗した映像を見返して、どうやったら防げたのか、どうやったら次の塁に進めたのか、リーグ戦再開までにしっかり考えたいとした浦田選手。

今後は、各チームが警戒レベルを高めてくると思われますが、「警戒される中でも走るのがプロだと思っている。消極的になるのも違いますし、積極的に行くのは大事だと思うんですけど・・・いかに無理しない、我慢できるかというのも覚えていかないといけない。そこの駆け引きは、今後のペナントレースで大事になってくると思います」と気合を入れました。