【牧 元一の孤人焦点】歌手で俳優の高岡早紀（53）が6月13日、名古屋市のメニコンシアターAoiでライブを行った。

2曲目「メイン・テーマ」。薬師丸ひろ子が42年前に主演映画で歌った主題曲のカバー。原曲はゆったりとしたバラードだが、軽やかなテンポのラテン風になっていて、オリジナル曲のようだ。

高岡は2月、大阪市のフェスティバルホールで開催された「名曲コンサートin大阪」でこの曲を披露した。その時はA Hundred Birds Orchestraの編曲で臨んだが、今回は自らのバンドのアレンジ。高岡は「カバー曲は私のオリジナルのアレンジで歌うことに意味があります」と話す。

「メイン・テーマ」は20歳の女性の内面を描いている。歌詞の中の「愛ってよくわからないけど傷つく感じが素敵」という言葉がみずみずしい。歌っていた薬師丸は当時20歳。その歌唱を色に例えると淡い水色。そんな楽曲を今の高岡が歌う。色に例えると濃い赤紫。雰囲気は全く異なるが、そこに現れる世界は魅惑的だ。まず歌うたたずまいが麗しい。そして歌う声が艶っぽい。歌の表現が深い。「愛ってよくわからないけど傷つく感じが素敵」という言葉が特別な響きを持って胸に迫ってくる。秀逸だ。

この5年間、高岡のライブを聴いてきたが、着実な進化を感じる。5年前になかったもの、3年前になかったものが今の歌にある。それを言葉で的確に表現するのは難しいが、例えば何かどっしりしたもの、何か落ちついたもの、何か永遠を感じさせるようなもの…。高岡は「歌も芝居も続ければ続けるほど進化はすると思います。何回も歌うより初めて歌った時の方が良い場合もあるあるけれど。でも、歌い続けて行く中でステージに慣れる、バンドの人たちとあうんの呼吸になるというのは絶対にあります。これからも少しでも先へ進みたい」と話す。

今年は芸能生活40周年のメモリアルイヤー。この日のライブはその記念活動の幕開けだった。セットリストはほぼ通常通り。高岡は「いつものように季節感を考え、夏なのでボサノバを多めにしました」と話す。

特別だったのは「ラヴ・スコール」。アニメ「ルパン三世」のエンディングテーマで、高岡がこれまでカバーして来た曲。当初考えたセットリストにはなかったが、作曲した大野雄二さんが5月に亡くなり、追悼の意味で追加した。高岡は「この曲には女性の可愛らしさと情念を感じます。出合えて良かった」と話す。この曲の歌唱でも現在の実力が生きている。

ライブは途中で休憩を挟み計約2時間。「野蛮な憂鬱」「君待てども」「やりかけの人生」「Ni−ya−oo」「太陽はひとりぼっち」など、ファンになじみ深い曲の数々を続けた。MCでは、会場にちなんで、18歳の頃にメニコンのコンタクトレンズのCMに出演していたことに言及。CMソングの一節をアカペラで歌ったところ、観客の反応が乏しかったため「知らない？皆さん、高岡早紀のファン？」と尋ね、客席の笑いを誘った。

ライブの最後には「今年は芸能活動を始めて40周年。記念のアルバムを出したいと考えています。そして、12月には恒例のバースデーライブができると思います。引き続き私のことをフォローしてください」とあいさつして締めくくった。

この後もさらなる進化を聴けそうだ。

◆牧 元一（まき・もとかず） スポーツニッポン新聞社編集局文化社会部。テレビやラジオ、音楽、釣りなどを担当。