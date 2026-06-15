◇米女子ゴルフツアー ダウ選手権最終日（2026年6月14日 ミシガン州 ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）

ダブルス戦の最終ラウンドがフォアボール（各自のボールでプレーしていい方のスコアを採用）で行われ、4位から出た渋野日向子（27＝サントリー）＆勝みなみ（27＝明治安田）組は6バーディー、1ボギーの65で回り、通算12アンダーで5位に入った。

「HinaMina」が好連係で好スコアをマークした。渋野は「前半は悔しいラウンドだったけど、後半は5つバーディーが取れて、最後もバーディーを取り切れて、凄くいい上がり方になった」と満足そうだった。

前半はチャンスをなかなかものにできなかったが、「ネガティブに行かず、攻めていこう」と声を掛け合い流れを引き寄せた。

分岐点は10番。2人ともほぼ同じラインにつけると、先に打った渋野のタッチを参考に、勝が5メートルを沈めてバーディーを先行させた。

12番では渋野がスピンの利いた一打をピン手前30センチに止めて“お先に”。

14番でも、ほぼ同じラインから先に打った渋野のパットを見た勝が4メートルを決めて、15番では渋野が30センチにつけて連続バーディーとした。

18番では渋野がロングパットをねじ込んでバーディーで締めくくり、3年連続タッグを組んだ2人で過去最高の5位に入った。

「コンビを組んで3年目で初めてトップ10で終われてうれしい」と話す渋野は前週全米女子オープンの17位を上回る今季最高成績で復調の手応えは確かなものになった。

「トップ5に入れていいきっかけができた。かっちゃんのパワーももらったし、切磋琢磨（せっさたくま）して頑張れたらいい」と今後を見据えた。

前週まで2戦連続予選落ちしていた勝にとっても今季3度目のトップ10入りは自信になる。「いい経験になる大会なので、3年間一緒にプレーしてくれたシブコに本当に感謝だし、これからもお互い頑張りたい」と力を込めた。