読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で１・０％安。日経平均は０・９％安、ＴＯＰＩＸは１・７％安となった。

前週末５日の米国市場では、５月雇用統計を受けて長期金利が大きく上昇し、ナスダックが大幅安。これを受けた８日の東京市場では、ハイテク株が強烈に売り込まれた。その後はＡＩ関連の値動きが荒くなったことで、不安定な相場が続いた。週末に米国でスペースＸの新規上場を控えていたことから、他の銘柄は換金売りに押されるとの懸念も強まった。中東リスクが後退したことで１２日には多くの銘柄に買いが入ったが、週間では３指数とも下落した。

読売３３３は日経平均と同程度の下落率となったが、動きには違いがあった。「等ウェート型」の読売３３３はＡＩ関連の影響が相対的に軽微で、日々の振れ幅が３指数の比較で小さくなる日が多かった。日経平均はＡＩ関連の値動きが大きくなった影響から、上昇日は派手に上げた一方、下落日は派手に下げるなど振れ幅が大きかった。ＴＯＰＩＸは下落日の下げは大きく、上昇日の上げ度合いは日経平均に見劣りし、週間では最もパフォーマンスが悪かった。

個別株の動向は？

東京エレクトロン（８０３５）やディスコ（６１４６）半導体製造装置株が上昇率の上位にランクインした。キッコーマン（２８０１）やニチレイ（２８７１）など食品株が、証券会社のレポートなどを材料に大きく上昇した。

一方、米国でハイテク株が崩れる場面があったことから、ＡＩ関連はソフトバンクグループ（９９８４）など派手に下げる銘柄も多かった。住友電気工業（５８０２）や古河電気工業（５８０３）など電線株の弱さが目立った。直近で強い動きを見せていたＴＤＫ（６７６２）や村田製作所（６９８１）など電子部品株が利益確定売りに押された。

構成銘柄紹介

東宝（９６０２）

映画、アニメ、演劇のほか、不動産事業なども手掛ける。先週は外資系証券会社が新規に「買い」で調査を開始したことが好感され、株価が大きく上昇した。５月までは軟調に推移していたが、６月に入って映画鑑賞料金の値上げを発表したことで売り圧力が和らいでいただけに、底打ちを期待した買いが入った。時価総額は約１兆１２００億円。

日本郵政（６１７８）

ゆうちょ銀行（７０８２）、かんぽ生命保険（７１８１）、日本郵便などを傘下に持つ日本郵政グループの持ち株会社。証券会社の投資評価引き上げを追い風に、不安定な相場の中でも買いを集めて上場来高値を更新した。かんぽ生命も先週は複数の証券会社からポジティブなレポートが出てきたことを受けて強い動きを見せた。時価総額は約６兆５１００億円。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

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