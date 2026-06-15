お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が14日、自身のアメブロを更新。長女・にこりちゃんが今年初めての水遊びを楽しむ様子を公開した。

【映像】西野未姫の家族ショット（複数カット）

2022年11月、元AKB48のメンバーでタレントの西野未姫との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった山本。2024年10月17日に第1子となる長女・にこりちゃん、2026年5月8日には第2子の長男・頑馬（がんば）くんが誕生していた。

この日は「梅雨入りはしましたが」というタイトルでブログを更新。「蒸し暑さの毎日でございます」と切り出し、「そんな時は にこりさん 今年初めての水遊びでも いかがですか？」とつづり、にこりちゃんが水遊びをしている様子を複数枚披露した。

また、最初は「噴水から出る水は 興味がないのですかねぇ」と様子をうかがっていたものの、「んなこたぁないですないです。ご興味を持ちましてバシャバシャ」と、にこりちゃんが興味津々で水と戯れる微笑ましい姿を披露した。

この投稿に読者からは「水着姿も可愛いにこりちゃん」「1才未満のにこりちゃんは、けいちょん似かな？と思う時もあったけど。最近のにこりちゃんは、90% ママ似だなー」「本当に子煩悩ですね」などのコメントが寄せられた。