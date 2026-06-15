9人組ボーイズグループ「超特急」のリョウガ（31）とユーキ（31）が12日、都内で行われた「シチズン『エコ・ドライブ』誕生50周年記念イベント」に出席した。

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2人とも眼鏡姿で登場し、ネット上では“メガネ萌え”と話題。同席した若槻千夏（42）は「南海キャンディーズの山里（亮太）さんと今絡んでいて、『面白い、バラエティーでやりやすい芸能人』を言い合う番組で『超特急』って……すごく明るい、ノリがいいし、“愛される力”っていうのを感じました」と絶賛。期待通りに会場を盛り上げた。

超特急はM!LKと同じスターダストプロモーションのグループで、若手グループEBiDAN（恵比寿学園男子部）から選抜され、2011年に「超特急」の前身となる「超特急☆-BULLET TRAIN-」を結成。高身長のイケメン揃いなのにゲーム実況などオタク要素の強いメンバーがいたり、クセツヨかつフレンドリーなところが特徴。グループとして15年の歴史があり、若槻千夏も太鼓判を推すとおり、バラエティー対応力にも定評がある。

同じ事務所のM!LKが「イイじゃん」「好きすぎて滅！」と続けてリリース曲がヒットし、ブレークすると、相乗効果で超特急も注目度が高まった。

「もともとポテンシャルは高かったが、これまではジャニーズアイドルの絶対数とキャラかぶりに押され気味でした。ところがジャニーズがSTARTO社に変わり、地上波テレビでスターダスト組の起用が増え、STARTO社と良好な関係をアピール。ジャニーズファンとスタダファンが共存・共闘関係になり、急激に人気を伸ばしています」（芸能関係者）

M!LKは13日「MUSIC AWARDS JAPAN2026」で「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」を受賞。超特急もこの波に乗って続きそうだ。

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下積みの長さについてはM!LKもたびたび言及される。関連記事【もっと読む】】“ポスト嵐”最右翼はM!LK、timelesz、Travis Japan？ 「イケメン」「面白い」国民的アイドルの条件は新たに加わったのは……では、“ポスト嵐”がどのグループになるかについて占っている。