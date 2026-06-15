「状態は悪くないと思う。きのう1日休み、けさの感じが良かったので出ることにしましたし、結果としても良かった。あすも継続して不安なく、いけると思う」

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試合後の大谷翔平（31=ドジャース）がこう言った。

日本時間14日、敵地のホワイトソックス戦に2試合ぶりでスタメン復帰、出場した試合では3試合連続となる14号先頭打者本塁打を放つなど、3打数1安打、3四球で勝利に貢献した。

左膝炎症のため、12日のパイレーツ戦で途中交代。検査の結果、大きな異常は見られなかったものの、前日のホワイトソックス戦は大事を取って欠場した。本人はケガはもう心配ないと言い、左膝の炎症に関してはこうコメントした。

「このプレー（で痛めた）と特定できない。突発的に1回でやったわけではないので」

この日の試合前にはキャッチボールも。次回登板が見込まれる18日のレイズ戦に向けて「あと3、4日あるので、十分、回復しながら調整できるんじゃないかと思う」と話した。

大谷は11日のパイレーツ戦が、5月21、28、6月4日に続く4戦連続の投打同時出場だった。5月21、28日は翌日が休み、6月4日は翌日に試合があったにもかかわらず、あえて休養をとらせた。首脳陣は二刀流の負担を考慮したに違いないが、11日は翌12日もスタメンで起用した。その結果が左膝の炎症による途中交代につながった。

ア・リーグのスカウトがこう言う。

「大谷は首脳陣に『いけるか？』と聞かれ、『ムリです』と言ったことはおそらく一度もない。12日も本人がゴーサインを出したのでしょうが、前日に本塁打を打ってなおかつ102球も投げているのだから、疲れがないわけがない。左膝炎症の原因は、要するに疲労の蓄積ですよ。検査の結果、大きな異常が見つからなくても、大事を取って休ませた結果が、この日の14号本塁打につながったのでしょう。打撃が好調だからといって、今回のように投打同時出場の翌日も起用するようならケガにつながるし、結果としてパフォーマンスも落ちる。本人は試合に出続けたいに違いないでしょうけど、首に縄をつけてでも休みを取らせる必要があると思う」

6月は打率.436、4本塁打、10打点（14日現在）。打撃が上り調子だからこそ、好調を維持するためにも休ませながらの起用が重要になるというのだ。

ちなみに次回登板が見込まれる18日も、その次の登板の25日も、翌日は休みだから好調はしばらく続きそうな気配だが。

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ところで、現在アメリカではサッカーＷ杯が開催中だが、現地調査では米国民の過半数が「見るつもりはない」と回答したという。世界的スターのメッシやロナウドを上回る人気を誇るのが、ドジャースの大谷翔平だ。米国でサッカーへの関心がいまひとつ高まらないのはなぜなのか。●関連記事 【もっと読む】Ｗ杯期間中の主役は大谷翔平だった！ では、それらについて詳しく報じている。