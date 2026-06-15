米沢友翔（関大）

全日本大学野球選手権決勝が14日行われ、関大が慶大を2−1で下して優勝、1972年以来54年ぶり3度目の全国制覇となった。

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原動力は関大のエース左腕、米沢友翔(4年）。この日は大会4試合目の登板で、準決勝からの連投だったが、先発して5回を無失点に抑えた。

「3年まで肘の故障などで目立たなかったが、今年に入って出てきたピッチャー。最大の長所はコントロールが良いこと。右打者の外角への落ちる球や、カーブを狙ったところに投げられる。ストレートのアベレージは144、5キロ。最近のドラフト上位候補にしてはスピードがないけれども、トレーニングなどで球速は上がる可能性もある。同じ関西地方の左腕では立命大の有馬伽久（4年）が昨秋の明治神宮大会で注目されましたが、今年に入って制球が悪く、伸び悩んでいる。米沢は今大会で有馬に代わる上位候補に躍り出たんじゃないでしょうか」（セ・リーグのスカウト）

渡辺和大（慶大）

敗れた慶大の渡辺和大（4年）は13日の準決勝（東北福祉大戦）で7回3分の1を投げて1安打無失点に抑えた。8者連続を含む15奪三振は、大会タイ記録だ。

「内外角への制球がよいうえに、肩のスタミナがある。粘り強いピッチングができるのもプラス。球速はアベレージで145、6キロで、スピードは米沢よりある。右打者の外角への速球に緩急をつけているのも面白い」

こういう前出のスカウトによれば、「今年は1位候補を12人集めることが難しい。それだけに今月下旬の日本代表合宿、その後の国際大会、秋のリーグ戦などの内容次第では、2人とも1位候補になる可能性もある」という。

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ころで、アマ野球界では、広陵高（広島）の中井前監督が辞表を提出したことが話題を呼んでいる。世間を騒然とさせたあの事件から1年。これを機に隠居生活に入るのかと思いきや、そうとも限らないようだ。周囲からは「現場への未練があるようだ」との声も聞こえてくる。いったい、どういうことなのか。●関連記事 【もっと読む】広陵・中井前監督「新興校監督就任」の現実味 では、それらについて詳しく報じている。