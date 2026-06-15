日本とオランダは2-2のドロー

日本代表の北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦が、現地時間6月14日にアメリカのテキサス州ダラスで行われ2-2で引き分けた。

オランダのサッカー専門メディア「VoetbalPrimeur」は公式SNSで「ファン・ダイクが日本人選手との空中戦に負けるなんて、本当に絶望的だ」とサポーターの声を紹介した。

オランダとしては2度に渡るリードを守り切れず、勝ち点3を取りこぼす結果となった。後半5分にDFフィルジル・ファン・ダイクのヘディングで先制。MF中村敬斗の同点ゴールの後にはFWクリセンシオ・サマーフィルで勝ち越したが、終盤にコーナーキックから失点した。

同メディアの公式Xは現地オランダサポーターのインタビュー動画を公開。「本当に残念です。オランダの方がはるかに優れていたのは明らかでしたが、十分なプレーができなかったと思います。この試合に勝つべきだったのに、それができなかったのは本当に残念です」と落胆の様子だった。

そして日本の2点目の場面に言及。「NECのストライカーがファン・ダイクとのヘディングで勝ったんです。あれは本当に残念でした。そうでなければ、2-1で勝てたはずです」と言及し、インタビューが「日本がオランダ相手に空中戦で勝ったというのは、実に驚くべきことですね」と聞き返すと、「ファン・ダイクでさえ日本人選手にヘディングで競り負けてしまうなんて、本当に絶望的だ」と、FW小川航基がDFフィルジル・ファン・ダイクとの競り合いに負け、それが失点につながったことを悔やしがった。

最後には「2-1でリードしていたのに、そこから11人で守り始めたのが……結局、それが敗因だったと思います」と、オランダは後半36分にDFナタン・アケ を投入し、5バックへと変更。逃げ切りを図ったが、日本に押される展開が続き、その流れから失点していた。

ファンもロナルド・クーマン監督の采配を疑問に思いつつ、「素晴らしいゴールもいくつかあったけど、日本はチャンスを上手くものにしましたね」と、最後は日本を称賛していた。（FOOTBALL ZONE編集部）