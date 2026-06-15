日本代表はオランダ代表と2-2のドロー

日本代表の森保一監督が試合中に見せた行動が、海外メディアの間で注目を集めている。

アルゼンチンメディア「TyCスポーツ」は現地時間6月14日、ワールドカップの初戦で森保監督が戦術ボード（作戦盤）を手にしながら指示を出していた光景にスポットを当て、指揮官の手腕やアプローチについて報じた。

日本代表はダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と対戦した。激しい攻防が繰り広げられた一戦は、最終的に2-2のドローという結果に終わっている。試合は緊迫した展開となったなか、テクニカルエリアで「45」「3」「1」と書かれたボードを出す森保監督の姿が現地メディアの目を引いたようだ。

「TyCスポーツ」は、このオランダ戦の舞台裏について「モリヤスの手法（エル・メトド・モリヤス）」と見出しを打って注目。世界の注目が集まる大舞台の初戦という緊張感のあるシチュエーションにおいて、日本の指揮官がピッチ脇で繰り出した具体的なアプローチの様子を伝えている。

記事では、オランダを相手に2-2で引き分けた激闘のなかで、森保監督が戦術ボードを巧みに操りながら選手たちへアプローチしていた場面を描写。「ワールドカップの初戦という枠組みのなかで、日本の監督は作戦盤を使って指示を出していた」と綴り、指揮官が熱心にピッチへメッセージを送り続けていた様子を紹介した。（FOOTBALL ZONE編集部）