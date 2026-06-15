◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第１戦 日本２―２オランダ（１４日・ダラス）

【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、１次リーグの第１戦でオランダ代表と対戦し、２度追いつく粘りを見せ、２―２のドローに持ち込んだ。

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ドロー決着となったが、２度のビハインドを追いついた日本側の方が、ポジティブな引き分けになったと言えるだろう。試合終了直後の両ベンチの反応は、対照的だった。

オランダとしては、２度の判断ミスがあった。まず２―１と１点リードの後半２５分に行った３枚替え。一定の狙いがあったとみられるが、直後に日本も３枚替えを行ったことで、狙いを表現することができず、会場の雰囲気も相まって後手を踏んだ。

そして３６分、ＤＦアケの投入による５バックへのシフト。これは結果的に、致命的なものとなった。「守り切る」「耐えしのぐ」というメッセージを込めた采配だったが、これが裏目に。日本のＭＦ鎌田大地の同点ゴールはセットプレーによるものだったが、押し込まれる展開が続いたことによる“余波”のような失点だった。

オランダメディアは、このクーマン監督の采配を「愚策」と批判しているようだ。ただ、別の見方もできる。日本が、５バックに「させた」ことにより、同点劇が生まれた、と。

日本は２トップ＋２シャドーの攻撃的オプションを持っている。これがオランダベンチの頭にあった中での布陣変更だったとみられるが、日本は４バックのような形で、途中出場の菅原由勢、伊東純也、冨安健洋の右サイドを起点とした攻めに打って出た。これにオランダ側が耐えられず、という形での得点だった。

オランダのような強豪国に「５バックで守り切る」采配をさせた。この背景には、当然前回Ｗ杯のドイツ、スペイン戦、親善試合ブラジル戦の逆転劇の歴史があるだろう。１点を追う日本の勢いに、圧のようなものを感じたのかもしれない。また、攻撃的オプションを親善試合で“チラ見せ”し、その上で別のオプションを繰り出し、その上で追いつくというのは、森保監督は本当に「やり手」である。（岡島 智哉）