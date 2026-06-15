元乃木坂４６の女優・伊藤万理華（３０）が、映画「君は映画」（上田誠監督、１９日公開）で俳優の井之脇海（３０）とダブル主演を務めた。長編監督デビューの上田監督が東京・下北沢のミニシアター「トリウッド」に“あて書き”したギミックコメディー。映画館のスクリーンを通じて２つの世界線が交錯する物語。劇作家役の伊藤は「映画館で見るべき映画」と力を込めた。（有野 博幸）

慣れ親しんだ下北沢の街が主役の映画。伊藤は「高校生の頃から古着屋巡りをしたり、トリウッドで映画を見たり、下北沢には思い出がいっぱい。既製品ではなく、作り手に寄り添っていて、何かを発掘できる街。撮影では、なじみのドラッグストアの前で大声を出したり、不思議な感覚でした」。

演じたのは劇作家のマドカ役。劇団「ヨーロッパ企画」を主宰する上田監督を投影したキャラクターで「すごく光栄なことですけど、プレッシャーがありました」。ある日、マドカが映画を見に行くと、井之脇演じるバンドマンのカズマがスクリーンに。一方のカズマが映画館に行くと、マドカが映画の登場人物としてスクリーンの中にいる。２人はスクリーンを通じて、会話を交わす。

常識では絶対にあり得ない展開。脚本を読み、「世界観を理解するのは難しいけど、面白い。絶対に自分がやりたいと思いました」。撮影に入ると「スクリーンに映っている相手とのお芝居。オーバー過ぎると、共感してもらえないし、あり得ないことを想定しながら、リアクションをしました」。井之脇とは３度目の共演で「緊張せずにできましたし、相手役が井之脇さんで良かった」と感謝した。

劇作家として、仲間を信じて創作に励む姿勢に共感した。自身もグループでの活動や絵を描いて個展を開催した経験があり、「信頼する劇団員にあて書きをしたり、『この人が必要』『この人と一緒にやることが大事』という感覚は、自分も切実に分かります」。完成した作品は、ロケ地でもあるトリウッドで観賞した。「二重、三重の構造を感じられて、面白かった。絶対に映画館で見るべき映画です」と呼びかけた。

乃木坂４６で６年活動して１７年にアイドルを卒業した。「最初の握手会はファンの方が２人くらい。宣伝のためにティッシュ配りも経験しました。応援してくれる人が少しずつ増えていくのが、本当にうれしかった。だんだんと『元気を届けたい』と思うようになりました」。音楽のライブやレコーディングだけでなく、ラジオ、バラエティーも経験。「好きなことに出会うチャンスをもらえたことに感謝したい」

アイドル経験が財産だ。「一番は仲間と出会えたこと。今でも仲良くしている同期がいて、励みになる。家族以外で、自分らしくいさせてもらえる人は少ない。苦楽をともにしたからこそ、素直に向き合える仲間ですね」と思いを込めた。

乃木坂４６時代の個人ＰＶで演技を経験したことが転機になった。「お芝居に苦手意識があったけど、とても楽しくて、こういう現場にいたいと思うようになりました」。グループ卒業後の２１年、初主演映画「サマーフィルムにのって」（松本壮史監督）で注目され、ＴＡＭＡ映画賞最優秀新進女優賞、日本映画批評家大賞新人女優賞を受賞した。

「サマーフィルム―」に加えて「君は映画」が新たな代表作になりそうだ。

◆「君は映画」 劇団「ヨーロッパ企画」主宰でアニメ映画「夜は短し歩けよ乙女」などの脚本で知られる上田誠氏（４６）の長編映画監督デビュー作。東京・下北沢で劇作家をしているマドカ（伊藤）と、三軒茶屋でバンドをしているカズマ（井之脇）。２人はそれぞれ映画を見に行き、スクリーンの中に互いを見る。互いの物語の中で事件が起きると、カズマとマドカはスクリーンごしに会話しつつ解決に奔走する。６８分。

◆伊藤 万理華（いとう・まりか）１９９６年２月２０日、大阪府生まれ。３０歳。２０１１年、乃木坂４６の１期生オーディションに合格。１２年の「ぐるぐるカーテン」でＣＤデビュー。１７年に卒業。２１年の「サマーフィルムにのって」で映画初主演。主な出演作はドラマ「お耳に合いましたら。」（２１年）、映画「チャチャ」（２４年）、舞台「リプリー、あいにくの宇宙ね」（２５年）など。１５８センチ。血液型Ｏ。