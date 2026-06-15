◆米大リーグ Ｒソックス―レンジャーズ（１４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手が１４日（日本時間１５日）、本拠のレンジャーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメン出場。今月初マルチ安打となる２安打をマークした。

初回先頭の第１打席は相手先発イオバルディの変化球攻めで空振り三振。３回先頭の第２打席も同様に変化球が続いたが、カウント２―１からの４球目、内角低めへのスプリットを右翼線に打ち返し、二塁打とした。

５回２死一塁では空振り三振。３―６の８回１死では内角球に詰まりながらも右前にはじき返して出塁した。ラファエラの遊ゴロで二進し、３番アブレイユの適時打で生還し、４―６と２点差に詰め寄るホームを踏んだ。

吉田が１番でスタメン出場するのは、昨年９月６、７日（同７、８日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦以来で、メジャー３度目。直近は２試合連続で欠場していたが、先頭打者として３試合ぶりにスタメンに戻った。長打は５月２４日に１号本塁打と二塁打を放って以来、出場１１試合ぶり。マルチ安打は５月３１日のガーディアンズ戦以来で、今月６試合目で初だった。

４日（同５日）からの直近８試合で５試合が欠場。若手の台頭で厳しい立場に立たされている。６月は１８打数２安打で長打なしの打率１割１分１厘と苦しんでいたが、出場機会が限られる中で存在感を発揮した。