ILLIT、初のライブツアー日本公演開幕「これからも一緒にいてくださったらうれしいです！」 Japan 2ndシングル詳細発表
5人組ガールグループ・ILLITが、13日、14日の2日間にわたって、愛知県芸術劇場 大ホールでライブツアー『ILLIT LIVE PRESS START▼in JAPAN（※▼＝ハート）』を開催。13日の公演では、7月にJapan 2ndシングルをリリースすることをサプライズ発表した。
【全身ショット】ILLITらしさ全開！かわいらしい衣装の集合カット
ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）は、愛知公演で初のライブツアーの日本公演をスタート。全公演の一般指定席が完売したことを受け、注釈付き指定席、立見席、機材開放席なども追加販売されているが、愛知公演では追加オープン席もすべてソールドアウト。日本での圧倒的な人気を証明する好調な滑り出しとなった。
ライブは約120分間にわたって、これまで日本と韓国でリリースされた作品のタイトル曲を中心に、ILLITならではの魅力満載のステージを展開。4thミニアルバムのタイトル曲「It’s Me」や、今年デジタルリリースされ、話題を呼んだ日本オリジナル曲「Sunday Morning」「Bubee」を日本で初披露し、会場からは割れんばかりの歓声が上がった。
愛知公演を終え、メンバーは「ILLITの初の日本ライブツアーのスタートを一緒に迎えてくださって、本当にありがとうございます。GLLIT（ファンネーム）の皆さんのおかげで、日本ツアーの最初のスタートボタンをしっかり押せました。私たちの物語は続いていくので、 これからも一緒にいてくださったらうれしいです！」と感謝の想いを伝えた。
さらに、13日公演でサプライズ発表されたJapan 2ndシングルの詳細が明らかになった。Japan 2ndシングル「I Got Your Back」は、悩みながらも成長を続ける少女たちのストーリーを描いた作品。ILLITのリアルな心情や物語を伝える。今年1月にデジタル配信リリースされ、テレビアニメ『姫様“拷問”の時間です』オープニングテーマを務めた「Sunday Morning」を含む全3曲が収録される。
CDパッケージでは、日本のストリートファッションを世界に発信した伝説的な雑誌『FRUiTS』とのコラボレーションバージョンも。ILLITならではの感性と美学を示す“ILLITコア”とどのようなシナジーが生まれるのか期待が高まる。本作は、7月26日に音源配信、29日にCDが発売される。
『PRESS START』は愛知を皮切りに、7月にかけて大阪、福岡、兵庫、東京の5都市11公演を巡る。さらに、8月4日には『めざましライブ ILLIT×CUTIE STREET in めざましWANGANフェス』、9日には『LuckyFes’26』など大型フェスへの出演も決まっている。
【全身ショット】ILLITらしさ全開！かわいらしい衣装の集合カット
ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）は、愛知公演で初のライブツアーの日本公演をスタート。全公演の一般指定席が完売したことを受け、注釈付き指定席、立見席、機材開放席なども追加販売されているが、愛知公演では追加オープン席もすべてソールドアウト。日本での圧倒的な人気を証明する好調な滑り出しとなった。
愛知公演を終え、メンバーは「ILLITの初の日本ライブツアーのスタートを一緒に迎えてくださって、本当にありがとうございます。GLLIT（ファンネーム）の皆さんのおかげで、日本ツアーの最初のスタートボタンをしっかり押せました。私たちの物語は続いていくので、 これからも一緒にいてくださったらうれしいです！」と感謝の想いを伝えた。
さらに、13日公演でサプライズ発表されたJapan 2ndシングルの詳細が明らかになった。Japan 2ndシングル「I Got Your Back」は、悩みながらも成長を続ける少女たちのストーリーを描いた作品。ILLITのリアルな心情や物語を伝える。今年1月にデジタル配信リリースされ、テレビアニメ『姫様“拷問”の時間です』オープニングテーマを務めた「Sunday Morning」を含む全3曲が収録される。
CDパッケージでは、日本のストリートファッションを世界に発信した伝説的な雑誌『FRUiTS』とのコラボレーションバージョンも。ILLITならではの感性と美学を示す“ILLITコア”とどのようなシナジーが生まれるのか期待が高まる。本作は、7月26日に音源配信、29日にCDが発売される。
『PRESS START』は愛知を皮切りに、7月にかけて大阪、福岡、兵庫、東京の5都市11公演を巡る。さらに、8月4日には『めざましライブ ILLIT×CUTIE STREET in めざましWANGANフェス』、9日には『LuckyFes’26』など大型フェスへの出演も決まっている。