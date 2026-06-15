“見た目年齢”高校2年と予想→実年齢は40歳だった 職業は「カメレオン俳優」スタジオ出演者驚き
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#122が14日に放送され、一見同世代に見えるものの、最年長と最年少の年齢差がなんと28歳もある6人の「年齢不詳さん」たちがスタジオに登場した。
「一体何歳！？年齢不詳の美女大集合SP！第4弾」と題し、ななにーメンバーたちが彼女たちの実年齢を見破るべく白熱の推理戦を繰り広げた。
【画像】「一体何歳！？」年齢不詳の女性たち
番組前半の予想タイムでは、ななにーメンバーの迷推理が繰り出し、草なぎはジャージ姿のDさんに対し「一番上（最年長）ではない。かましですね」と、制作側の意図を深読みする新たな考察用語“かまし”を生み出しスタジオを沸かせた。
一方、香取はDさんに対し「高校2年生。通学で自転車に乗ってます」と独自の妄想推理を展開するも、最終予想では突如「Dはお母さんです」と急変。これにはみちょぱは「（Dの方の）情緒がかわいそう」、キャイ〜ン・天野も「何があったんだ、この短期間で」とツッコミを入れた。さらに、キャイ〜ン・ウド鈴木はAさんのショートパンツに「32」というワッペンが貼られていたことから「32歳！」と珍推理を披露していた。
しかし、運命の正解発表ではまさかの全員不正解という結果に。番組後半では、“年齢不詳さん”たちの衝撃の実年齢と意外な素顔が次々と明らかになった。
大人っぽすぎるBさんこときょうかさんは、先日まで小学生だった12歳の中学1年生であることが判明し一同は驚がく。また、落ち着いたたたずまいで多くのメンバーが最年長と予想したEさんこと古谷知織理さんは24歳の俳優で、「あえて30代を入れて（演じて）ました」と明かすと、みちょぱは「まんまとやられた」、稲垣も「演技できてた！」と感嘆の声を上げた。
ほかにも、みちょぱに「格闘家の彼女っぽい」と言われていたCさんこと猫乃ここさんは、8歳の子どもを持つ30歳の母親でありながら「葬儀屋・コスプレ・グラビア」という振り幅が大きな3つの顔を持つことが発覚。
さらに、ウド鈴木が「32歳」と予想したギャルファッションのAさんこと白幡いちほさんは35歳で、夫はプロ格闘家。自身は「ギャルエアバンド」をやっているママだと明かし、ウド鈴木の「32歳予想」に対し「めちゃめちゃ焦りました」と本音をポロリ。また、見事な立ち姿でメンバーを惑わせたFさんこと姫愛さんは17歳の現役高校生であると明かした。
そして、香取が終始「高校2年生」といじり倒したDさんこと本田恵理奈さんは、実は最年長の40歳でカメレオン俳優であることが判明。香取の妄想通り「（過去に）自転車通学していたのは本当です」と明かし、最後までスタジオを大いに盛り上げた。
なお、次週21日日曜午後8時からの同番組では、傑作選を放送する。さらに、「クソ野郎と美しき世界」から8年ぶりとなる「新しい地図」の映画第2弾であり、6月27日公開の映画『バナ穴 BANA_ANA』の撮影の裏側を稲垣、草なぎ、香取が告白。キャイ〜ンやEXITも「なんだかよくわからない」と語る本作の見どころを語るほか、鬼才・山内ケンジ監督との意外な関係を明かす。さらに、草なぎの撮影後の食事会での“衝撃ミス”の話も明かされる。
「一体何歳！？年齢不詳の美女大集合SP！第4弾」と題し、ななにーメンバーたちが彼女たちの実年齢を見破るべく白熱の推理戦を繰り広げた。
【画像】「一体何歳！？」年齢不詳の女性たち
番組前半の予想タイムでは、ななにーメンバーの迷推理が繰り出し、草なぎはジャージ姿のDさんに対し「一番上（最年長）ではない。かましですね」と、制作側の意図を深読みする新たな考察用語“かまし”を生み出しスタジオを沸かせた。
しかし、運命の正解発表ではまさかの全員不正解という結果に。番組後半では、“年齢不詳さん”たちの衝撃の実年齢と意外な素顔が次々と明らかになった。
大人っぽすぎるBさんこときょうかさんは、先日まで小学生だった12歳の中学1年生であることが判明し一同は驚がく。また、落ち着いたたたずまいで多くのメンバーが最年長と予想したEさんこと古谷知織理さんは24歳の俳優で、「あえて30代を入れて（演じて）ました」と明かすと、みちょぱは「まんまとやられた」、稲垣も「演技できてた！」と感嘆の声を上げた。
ほかにも、みちょぱに「格闘家の彼女っぽい」と言われていたCさんこと猫乃ここさんは、8歳の子どもを持つ30歳の母親でありながら「葬儀屋・コスプレ・グラビア」という振り幅が大きな3つの顔を持つことが発覚。
さらに、ウド鈴木が「32歳」と予想したギャルファッションのAさんこと白幡いちほさんは35歳で、夫はプロ格闘家。自身は「ギャルエアバンド」をやっているママだと明かし、ウド鈴木の「32歳予想」に対し「めちゃめちゃ焦りました」と本音をポロリ。また、見事な立ち姿でメンバーを惑わせたFさんこと姫愛さんは17歳の現役高校生であると明かした。
そして、香取が終始「高校2年生」といじり倒したDさんこと本田恵理奈さんは、実は最年長の40歳でカメレオン俳優であることが判明。香取の妄想通り「（過去に）自転車通学していたのは本当です」と明かし、最後までスタジオを大いに盛り上げた。
なお、次週21日日曜午後8時からの同番組では、傑作選を放送する。さらに、「クソ野郎と美しき世界」から8年ぶりとなる「新しい地図」の映画第2弾であり、6月27日公開の映画『バナ穴 BANA_ANA』の撮影の裏側を稲垣、草なぎ、香取が告白。キャイ〜ンやEXITも「なんだかよくわからない」と語る本作の見どころを語るほか、鬼才・山内ケンジ監督との意外な関係を明かす。さらに、草なぎの撮影後の食事会での“衝撃ミス”の話も明かされる。