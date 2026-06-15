東京女子医大病院で2014年、鎮静剤を投与された当時2歳の男の子が死亡した医療事故をめぐって業務上過失致死の罪に問われた麻酔科医ら2人の裁判で、東京地検はきょう（15日）、控訴しないことを明らかにしました。これにより、当時研修医だった男性医師の無罪判決が確定しました。

【写真を見る】検察側は控訴せず 元研修医の1審無罪判決が確定 東京女子医大病院で男児(2)死亡の鎮静剤過剰投与事件 麻酔科医には有罪判決

この裁判は東京女子医大病院で2014年、首の腫瘍の手術を受けた当時2歳の男の子が、鎮静剤「プロポフォール」を長時間にわたって投与され、その後、死亡した医療事故をめぐり、麻酔科医の小谷透被告（66）と当時研修医だった男性医師（44）が業務上過失致死の罪に問われたものです。

東京地裁は5月29日、男性医師に無罪を言い渡した一方、小谷被告について「専門医であれば、到底行わないような量で長時間の投与を続けていて、注意義務違反の程度は非常に大きい」として禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しています。

東京地検はきょう、控訴しないことを明らかにしました。これにより、当時研修医だった男性医師の無罪判決が確定しました。この裁判では今月4日付けで、有罪判決を受けた小谷被告側が東京高裁に控訴しています。