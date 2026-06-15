◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）

サッカー北中米Ｗ杯で日本代表はオランダと２―２で引き分けた。日本代表を率いる森保一監督の母方の叔父にあたる原田卓馬さん（７１）は、自身が営む静岡・掛川市の理容店「カットクラブ パーティー」で熱戦を見守り、声援を送った。

店内のテレビの前で観戦し、２度の同点ゴールが決まるたびにいすから立ち上がり、ガッツポーズを繰り出した。世界の強豪相手に一歩も引かない戦いぶりに、一喜一憂しながら９０分間を見届けた。「もちろん勝ってほしかったけれども、負けなかったことにホッとしています」。ＦＩＦＡランキング１８位の日本は、同８位でＷ杯準優勝３度を誇るオランダから貴重な勝ち点１を獲得。「リードを許している時は気が沈んでいましたが、よく追いついてくれた」。次戦は２１日のチュニジア戦となるが「次は勝ち点３を取ってほしいし、決勝トーナメントにも進んでほしい。もちろん優勝してほしい」と期待を込めた。

森保監督は母・万知子さんの里帰り出産で掛川市に生まれた。現在も毎年欠かさず祖父母の墓参りのために同市を訪れるという。幼少期から成長を見守ってきた原田さんは、今も「はじめ」と呼ぶ。知人からサインを頼まれた際に手元に色紙がなかった時は、自ら買いに行って対応してくれたエピソードも明かした。

試合前の１１日にはＬＩＮＥで激励のメッセージを送った。すると森保監督からは「オランダ戦に向けても勝利を目指して最善の準備をして思い切って世界に挑むね」と返信が届いたという。試合後にもメッセージを送る予定で「とりあえず、よかった。安心したよと伝えたい」。最後は「はじめ、これからは全部勝ってね」と愛情のこもったエールを送った。